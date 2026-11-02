CLB CAHN nhận cú hích tinh thần tại Cúp C1 châu Á

Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027. (Ảnh: AFC)

CLB CAHN đã có chiến tích lịch sử tại khi thắng Shanghai Port 3-2 trên sân Pudong tại Trung Quốc hôm 27/10. Đây là chiến thắng đầu tiên của CLB CAHN tại Cúp C1 châu Á.

Trước khi thắng Shanghai Port 3-2 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027, CLB CAHN đã thua Gamba Osaka 1-4 trên sân khách ở lượt trận ra quân và thua Kashima Antlers 0-1 trên sân nhà ở lượt trận thứ 2.

Tiền đạo Brayan Perea lập cú đúp và tiền đạo Leo Artur là tác giả bàn thắng còn lại của đại diện V-League. Màn trình diễn ấn tượng này giúp bộ đôi tấn công của CLB CAHN góp mặt trong đội hình tiêu biểu lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027 do AFC bình chọn.

Đội hình này được công bố ngay trước thềm lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 châu Á, qua đó trở thành cú hích tinh thần cho bộ đôi Brayan Perea - Leo Artur và tập thể CLB CAHN trước cuộc tiếp đón Kyoto Sanga.

Theo lịch thi đấu, trận đấu CLB CAHN gặp Kyoto Sanga sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 3/11. Đại diện V-League sẽ hướng tới chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở Cúp C1 châu Á.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn