CLB CAHN gặp "vận đen" trên sân nhà Hàng Đẫy

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CLB CAHN đang có chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên sân nhà Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Mano Polking đã thua Hà Nội FC 1-2 ở vòng 4 V-League, thua Kashima Antlers 0-1 ở vòng bảng Cúp C1 châu Á và hòa Thanh Hóa 1-1 ở vòng 5 V-League.

Trong trận đấu sớm vòng 5 V-League gặp Thanh Hóa, CLB CAHN đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Đình Bắc ở phút 43. Sau đó, đội chủ nhà có thêm tình huống đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 54 nhưng bàn thắng không được công nhận do VAR xác định Lê Văn Đô đã việt vị trước khi Koko đánh đầu hạ gục thủ môn Thanh Diệp.

Sự kém may mắn tiếp tục xuất hiện trong bàn thua của CLB CAHN ở phút 60. Lê Văn Đô đánh đầu phá bóng lỗi giúp Nguyễn Văn Tùng có thời cơ dứt điểm và thủ môn Nguyễn Filip mắc sai lầm dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của Thanh Hóa.

CLB CAHN đang có chuỗi trận kém may trên sân nhà Hàng Đẫy. (Ảnh: Như Đạt)

Trận hòa Thanh Hóa 1-1 khiến CLB CAHN lỡ cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng và có thể bị Ninh Bình nới rộng khoảng cách trên đường đua vô địch V-League. Hiện tại, CLB CAHN đang có cùng 10 điểm như Ninh Bình nhưng kém chỉ số phụ và chơi nhiều hơn 1 trận.

Lần gần nhất CLB CAHN giành chiến thắng trên sân Hàng Đẫy là khi đánh bại Thể Công Viettel 1-0 ở vòng 2 V-League hôm 10/9. Tuy nhiên, Thể Công Viettel được tính chủ nhà ở trận này còn CLB CAHN là đội khách khi đôi bên đang sử dụng chung Hàng Đẫy làm sân nhà.

Đáng chú ý, CLB CAHN có nguy cơ kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân nhà khi phải đối mặt với lịch thi đấu rất khó trong tháng 11.

Cụ thể, trong trận đấu tiếp theo ở Hàng Đẫy, CLB CAHN sẽ gặp Kyoto Sanga ở Cúp C1 châu Á vào ngày 3/11. Sau đó, CLB CAHN sẽ tiếp đón CLB CA TP.HCM ở V-League vào ngày 7/11, JDT ở Cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 19/11 và Vissel Kobe ở Cúp C1 châu Á vào ngày 24/11.