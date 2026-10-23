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Thể Công Viettel - Bắc Ninh: HLV Popov làm dịu ghế nóng?

Thứ Sáu, 09:40, 23/10/2026
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VOV.VN - Thể Công Viettel đối đầu Bắc Ninh ở vòng 5 V-League 2026/2027 là cơ hội để HLV Popov chặn đà sa sút, cải thiện thành tích và giảm áp lực sau 3 trận thua liên tiếp.

Thể Công Viettel khởi đầu khó khăn

Thể Công Viettel bước vào mùa giải 2026/2027 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League. Chiến thắng 2-0 trên sân Đồng Nai ở vòng mở màn giúp đội bóng áo lính tạo ấn tượng tích cực. Tuy nhiên, ba thất bại liên tiếp sau đó khiến thầy trò HLV Popov đối mặt với nhiều sức ép.

Ở vòng 2, Thể Công Viettel chạm trán CAHN. Dù được chơi hơn người sau khi Văn Hậu nhận thẻ đỏ, đội bóng áo lính vẫn để thua nhà đương kim vô địch với tỷ số 0-1. Đến vòng 3, Thể Công Viettel trở về sân nhà tiếp đón Hà Tĩnh, đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, hàng công thiếu hiệu quả cùng những sai sót ở hàng thủ khiến đội bóng của HLV Popov nhận thất bại 1-3 trước đội bóng núi Hồng.

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Thể Công Viettel liên tục bại trận ở V-League (Ảnh: VPF).

Khó khăn tiếp tục bủa vây Thể Công Viettel ở vòng 4. Trong chuyến làm khách trên sân CLB Công an TP.HCM, đội bóng áo lính một lần nữa thất bại với tỷ số 0-1, dù có lợi thế hơn người trong những phút cuối trận.

Sau 4 vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 3 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng 2 điểm. Với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch, kết quả này rõ ràng là chưa đáp ứng kỳ vọng.

Một trong những vấn đề nổi bật của Thể Công Viettel qua các trận đấu gần đây là khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công. Đội bóng áo lính thiếu một tiền vệ có thể điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến và tạo ra những đường chuyền có tính đột biến.

Khi gặp khó khăn trong việc triển khai bóng, Thể Công Viettel thường sử dụng các đường chuyền dài hoặc tạt bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, những phương án này chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, khiến hàng công gặp khó trong việc xé lưới đối phương.

Hệ thống phòng ngự vốn là điểm mạnh của đội bóng trong những mùa giải gần đây cũng chưa duy trì được sự chắc chắn. Sau 4 vòng đấu tại V-League 2026/2027, Thể Công Viettel đã để thủng lưới 5 bàn. 

Với ba thất bại liên tiếp, Thể Công Viettel gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch. Vì vậy, cuộc tiếp đón Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2026/2027 có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu chặn đà sa sút của đội bóng áo lính.

Bắc Ninh không phải đối thủ dễ bị đánh bại

Dù là tân binh V-League, nhưng Bắc Ninh sở hữu đội hình có chất lượng và nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Đội bóng này cũng được dẫn dắt bởi HLV Paulo Foiani, người từng có kinh nghiệm làm việc tại bóng đá Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Brazil, Bắc Ninh đã đánh bại CLB Công an TP.HCM và cầm hòa Đồng Nai. Đội bóng này cũng gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC trước khi nhận thất bại sát nút 0-1 trên sân Mỹ Đình.

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Bắc Ninh có chất lượng đội hình tốt với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm (Ảnh: VPF).

Bắc Ninh cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tương đối tốt, đồng thời có những ngoại binh đủ sức tạo khác biệt trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Đây là những yếu tố có thể gây khó khăn cho Thể Công Viettel, nhất là khi đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định trong lối chơi.

Muốn giành trọn 3 điểm, Thể Công Viettel cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ luân chuyển và khai thác khoảng trống hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hàng thủ phải duy trì sự tập trung để hạn chế những pha phản công của đối phương.

HLV Popov làm dịu ghế nóng được không?

Ba trận thua liên tiếp khiến áp lực dành cho HLV Popov ngày càng gia tăng. Trận đấu với Bắc Ninh vì thế không chỉ ảnh hưởng đến vị trí của Thể Công Viettel trên bảng xếp hạng mà còn có ý nghĩa với quá trình điều chỉnh lối chơi của đội bóng.

Một chiến thắng sẽ giúp Thể Công Viettel chấm dứt chuỗi trận thất vọng, cải thiện điểm số và thứ hạng trên bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu tiếp tục mất điểm, đội bóng áo lính có thể gặp thêm khó khăn trong cuộc đua vô địch, đồng thời phải đối mặt với áp lực lớn hơn.

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HLV Popov đang chịu áp lực rất lớn sau thành tích không tốt của Thể Công Viettel (Ảnh: VPF).

Do vậy, HLV Popov cần tìm ra lời giải cho những hạn chế ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Trước một Bắc Ninh có tổ chức và khả năng phản công, Thể Công Viettel không thể chỉ dựa vào lợi thế sân nhà hay chất lượng đội hình. Nếu đội bóng áo lính không giành chiến thắng trước Bắc Ninh để xoa dịu chiếc ghế nóng cho HLV Popov, cựu thuyền trưởng của Thanh Hóa có nguy cơ bị sa thải.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs Bắc Ninh tại vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 23/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Trí Minh/VOV.VN
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