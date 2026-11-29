Phong độ thất thường của CLB Ninh Bình

Sau những trận đấu mới nhất của V-League năm nay, CLB Ninh Bình vẫn đang ở trong tốp những đội dẫn đầu với 16 điểm. Dù vậy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm để thua đến 3 trận sau 9 vòng đã đấu, con số nhiều nhất nếu so với các CLB cạnh tranh cho danh hiệu vào cuối mùa.

Ninh Bình đang có phong độ thất thường. (Ảnh: VPF).

Bên cạnh đó, dù hàng công thi đấu tốt với 15 lần lập công nhưng hàng thủ lỏng lẻo là điểm yếu chí mạng của CLB Ninh Bình với 11 bàn thua sau 9 trận đã đấu. Hàng thủ CLB Ninh Bình là một trong những hàng hậu vệ "hào phóng" nhất giải đấu. Tính từ đầu giải, đội bóng này đã để thủng lưới 8 trong 9 trận và chỉ có duy nhất 1 trận giữ sạch lưới.

Những thống kê kể trên phần nào lý giải vì sao CLB Ninh Bình thể hiện sự thất thường trên sân cỏ. Có những trận đấu họ có thể đánh bại đối thủ với những kết quả rất ấn tượng như 4-1 hay 4-0 nhưng lại thua các trận đấu rất khó hiểu như trận thua 0-1 trước SLNA mới đây.

Một đội bóng thực sự có bản lĩnh của nhà vô địch phải là CLB giữ được sự ổn định và ít mắc sai sót nhất có thể nhưng với CLB Ninh Bình lúc này, sự ổn định là điều mà họ thực sự không có.

Ninh Bình đủ sức vô địch V-League 2026/2027?

Với những sự đầu tư đã qua trong hơn 2 mùa giải kể từ khi trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, mục tiêu của CLB Ninh Bình đương nhiên là những danh hiệu. Sự có mặt của HLV Chu Đình Nghiêm cũng nằm trong toan tính giúp Ninh Bình vươn tới đỉnh cao của bóng đá Việt Nam,

Tuy nhiên, những vấn đề hiện tại về con người và sự hiệu quả của CLB Ninh Bình không dễ để giải quyết và HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò cần nỗ lực rất nhiều trong phần còn lại của mùa giải.

Chứng kiến những gì Ninh Bình đã trải qua từ đầu mùa, người hâm mộ chợt nhận ra rằng lực lượng cầu thủ của Ninh Bình thực tế không quá chất lượng, khi những ngôi sao gặp vấn đề về thể lực và phong độ thì chưa có được sự thay thế xứng đáng từ ghế dự bị.

Hoàng Đức chưa đạt đến đỉnh cao phong độ để có thể gồng gánh Ninh Bình liên tục.

Những nhân tố như Hoàng Đức, Tiến Anh, Văn Lâm hay thậm chí các gương mặt trẻ như Lê Phát, Quốc Việt không phải thi đấu không tốt thời gian qua nhưng họ chưa thể khỏa lấp những điểm yếu vẫn còn lộ diện của CLB Ninh Bình.

Thể lực của các cầu thủ Ninh Bình từ đầu mùa cũng là bài toán lớn cho ban huấn luyện đội bóng này. Dù không thi đấu với mật độ quá dày nhưng rất nhiều gương mặt chủ chốt của Ninh Bình đã chấn thương hay quá tải ở những mức độ khác nhau. Điều đó khiến nhiều cầu thủ của đội bóng này phải rút lui khỏi ĐT Việt Nam hay U23 Việt Nam ở FIFA Days vừa qua nhưng vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất ở vòng 9.

HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự sẽ còn rất nhiều việc phải làm. (Ảnh: VPF).

Nhìn vào đội hình của Ninh Bình hiện tại, HLV Chu Đình Nghiêm tưởng như có một "dream team" nhưng thực tế nhân sự lại mỏng đến mức chỉ cần một trụ cột chấn thương, chiến lược gia đang giữ kỷ lục vô địch V-League ngay lập tức gặp khó khăn trong việc tìm người đá chính. Điều đó đã được thể hiện rất rõ ở 2 trận gần nhất khi Ninh Bình gặp khó khăn thế nào trong khâu ghi bàn khi không có Lucao trong đội hình.

Chắc chắn trong thời gian tới, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự sẽ cần có những sự bổ sung, thay thế để tăng cường sức mạnh đội hình, nếu không khả năng Ninh Bình cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm nay sẽ không quá cao dù thời gian còn lại vẫn là rất dài.

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