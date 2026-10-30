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Hà Nội FC liệu có lặp lại lịch sử trước Ninh Bình?

Thứ Sáu, 09:32, 30/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn, Hà Nội FC liệu có lặp lại lịch sử khi từng để thua Ninh Bình ngay trên sân nhà ở mùa giải trước.

Hà Nội FC đang khởi đầu mùa giải khá chật vật khi đang đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng V-League 2026/27. Trận thua Đà Nẵng ở vòng đấu trước không chỉ khiến Hà Nội FC lỡ cơ hội vươn lên trong bảng xếp hạng, mà còn khiến đội bóng Thủ đô tổn thất lực lượng ở những vòng tiếp theo.

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HLV Harry Kewell không chỉ đạo trực tiếp trong trận đấu với Ninh Bình (Ảnh: VPF)

Nguyễn Anh Tiệp sẽ vắng mặt trong trận đấu với Ninh Bình ở vòng này do tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Đà Nẵng. Bên cạnh đó, HLV trưởng Harry Kewell cũng không thể chỉ đạo trực tiếp do phải nhận thẻ đỏ cũng trong trận gặp Đà Nẵng, còn HLV thể lực Bruno Luis Inarra nhận án phạt vì phản ứng sau trận đấu.

Trong bối cảnh Ninh Bình đang có phong độ khá ổn định, Hà Nội FC có nguy cơ lặp lại kết quả thua như ở mùa trước. Tại vòng 7 V-League 2025/26, Hà Nội FC từng để thua Ninh Bình khi ấy đang có phong độ rất cao với tỉ số 1-2.

Điều trùng hợp là ngay trước trận đấu với Ninh Bình trên sân nhà trong cả hai mùa, Hà Nội FC đều có chuyến làm khách trên sân của Đà Nẵng. Nhưng kết quả mùa này còn không tốt bằng khi Hà Nội vừa thua với tỉ số 0-1 trong khi ở mùa trước, thầy trò HLV Harry Kewell giành chiến thắng với tỉ số 2-0.

Ngoài ra, Hà Nội FC mùa này cũng gặp nhiều khó khăn về lực lượng hơn, đặc biệt ở hàng thủ khi Duy Mạnh vẫn còn nghỉ thi đấu do chấn thương. Việc vắng Anh Tiệp vì bị treo giò càng khiến đội bóng Thủ đô gặp khó khăn khi Ninh Bình là một trong ba đội đang có hàng công ghi được nhiều bàn nhất V-League (11 bàn, bằng với Nam Định và Hải Phòng).

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình sẽ diễn ra vào 19h15 hôm nay 30/10 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Như Đạt/VOV.VN
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