Cuộc đua trụ hạng V-League: Nguy nan nhóm "cầm đèn đỏ"

Vòng 20 V League trở thành bước ngoặt trong cuộc đua trụ hạng khi hai đội cuối bảng đang bị những đội xếp trên bỏ khá xa về mặt điểm số. Vượt qua PVF-CAND trên sân nhà, Thanh Hoá vừa đẩy đối thủ xuống cuối bảng, vừa tạo ra khoảng cách điểm số khá an toàn trong cuộc đua trụ hạng.

Hiện tại, hai đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF-CAND đang bị nhóm phía trên bỏ cách khá xa về mặt điểm số. Đội đứng thứ 12 là HAGL đang hơn cả hai đội cuối bảng khoảng cách 6 điểm, trong khi V-League đang ở giai đoạn cuối mùa.

Đà Nẵng có 1 điểm quý giá trước Thể Công Viettel (Ảnh: VPF)

Nếu không có sự bứt phá, rất khó để Đà Nẵng hay PVF-CAND có thể thoát khỏi hai vị trí cuối bảng. Điều đó khiến cuộc đua trụ hạng hiện tại trở thành màn so kè tay đôi để tránh khỏi suất xuống hạng trực tiếp, đồng thời níu giữ hy vọng ở lại thông qua trận play-off vào cuối mùa với đội nhì bảng tại giải hạng Nhất Quốc gia mùa này.

Về mặt lịch thi đấu, cả hai đội đều phải gặp Hà Nội FC, Hải Phòng và Hà Tĩnh trong phần còn lại của mùa giải. Đà Nẵng được đánh giá có đôi phần “dễ thở” hơn khi gặp các đội gần như đã hết mục tiêu trên sân nhà như TP.HCM, Hải Phòng và Thanh Hoá ở vòng cuối.

Trong khi đó, PVF-CAND lại đối diện lịch thi đấu có phần khó khăn hơn. Ngoà ba đối thủ chung, PVF-CAND còn phải gặp đội đang đua vô địch là Thể Công Viettel. Ngoài ra ở vòng đấu cuối, PVF-CAND sẽ phải làm khách trên sân của SLNA.

Mùa trước, Đà Nẵng là đội phải đá play-off và thoát khỏi việc phải xuống hạng nhờ trận thắng Đồng Nai. Liệu trong phần còn lại của mùa giải, Đà Nẵng hay PVF-CAND có thể vượt qua thách thức để ở lại V-League?

