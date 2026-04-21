Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026: Arsenal và "tiếng chuông" ám ảnh

Sau thất bại trước Man City tại vòng 33 Ngoại hạng Anh, Arsenal không chỉ đánh mất lợi thế điểm số mà còn một lần nữa đối diện với “tiếng chuông” quen thuộc - thứ âm thanh ám ảnh đã theo Pháo thủ suốt hơn hai thập kỷ - “chu kỳ buông” chức vô địch ở thời điểm quyết định.

Erling Haaland cùng Man City nhấn chìm Arsenal tại vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc Erling Haaland ngân nga hát theo giai điệu “Good Feeling” của Flo Rida sau khi ghi bàn quyết định không chỉ là một màn ăn mừng đơn thuần. Nó giống như lời tuyên bố lạnh lùng rằng Man City đã nắm quyền kiểm soát cuộc chơi, còn Arsenal lại một lần nữa đứng trước nguy cơ trở thành “kẻ về nhì vĩ đại”.

Arsenal và "tiếng chuông" ám ảnh

Trong văn hóa bóng đá Anh, cụm từ “bottle it” mang hàm ý thất bại vì áp lực tâm lý - một cách nói châm biếm khi đội bóng đánh mất lợi thế trong giai đoạn quyết định. Và thật trớ trêu, khái niệm đó đang gắn chặt với Arsenal, đặc biệt khi họ vừa đánh rơi khoảng cách 9 điểm từng nắm giữ trước đó.

Dưới thời HLV Mikel Arteta, Arsenal đã xây dựng một hệ thống đủ ổn định để cạnh tranh danh hiệu. Pháo thủ không phải lúc nào cũng chơi thứ bóng đá hoa mỹ, nhưng hiệu quả và tính kỷ luật giúp đội bóng duy trì vị trí dẫn đầu trong phần lớn mùa giải. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi lại nằm ở thời điểm, khi áp lực tăng cao, sự ổn định ấy bắt đầu rạn nứt.

Khoảnh khắc "sụp đổ" của HLV Mikel Arteta ở trận thua Man City. (Ảnh: Reuters)

Thống kê cho thấy Arsenal chỉ thua 3 trong 49 trận đầu mùa, nhưng lại để thua tới 4 trong 6 trận gần nhất. Nỗi ám ảnh của Arsenal không phải là điều mới mẻ. Trong hơn hai thập kỷ qua, đội chủ sân Emirates đã nhiều lần rơi vào kịch bản tương tự: dẫn đầu trong phần lớn mùa giải, trước khi hụt hơi ở giai đoạn cuối.

Mùa 2002/03 dưới thời Arsene Wenger là ví dụ điển hình khi Arsenal đánh rơi lợi thế 8 điểm và để MU vượt lên. Đến mùa 2007/08, họ tiếp tục sụp đổ sau chuỗi trận sa sút vì lịch thi đấu dày đặc và áp lực tâm lý.

Những năm gần đây, câu chuyện vẫn không thay đổi. Mùa 2022/23, Arsenal dẫn đầu gần như xuyên suốt nhưng đánh mất tất cả sau những cú sảy chân liên tiếp. Đến mùa 2023/24, họ đạt số điểm đủ vô địch ở nhiều mùa giải khác, nhưng vẫn về nhì sau Man City.

Điểm chung trong tất cả những thất bại đó là sự kết hợp giữa áp lực tâm lý, chấn thương và phong độ thiếu ổn định đúng thời điểm then chốt. Và hiện tại, những dấu hiệu tương tự đang xuất hiện trở lại khi Arsenal thua tới 4 trong 6 trận gần nhất - con số hoàn toàn trái ngược với sự ổn định trước đó.

Ngay cả khi Mikel Arteta và các học trò vẫn khẳng định “mọi thứ còn trong tầm tay”, cảm giác bất an vẫn bao trùm. Người hâm mộ hiểu rằng một lần nữa, đội bóng của họ phải bước vào cuộc chiến không chỉ với đối thủ, mà còn với chính lịch sử - thứ đã nhiều lần quay lưng với Arsenal.

Man City và bản lĩnh của “kẻ thống trị giai đoạn nước rút”

Nếu Arsenal bị ám ảnh bởi quá khứ, thì Man City lại là hiện thân của sự lạnh lùng ở hiện tại. Đội bóng của Pep Guardiola gần như đã biến giai đoạn cuối mùa thành “lãnh địa” của riêng mình, nơi họ thường xuyên tăng tốc và kết liễu đối thủ. Man City có khả năng duy trì chuỗi thắng dài, kiểm soát áp lực và tận dụng từng sai lầm của đối thủ.

Kể từ tháng 4, Man City luôn duy trì hiệu suất gần như tuyệt đối, với tỷ lệ chiến thắng đáng kinh ngạc trong các trận cuối mùa. The Citizens không chỉ thắng, mà còn thắng đậm, yếu tố quan trọng khi cuộc đua có thể được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tâm thế. Trong khi Arsenal bước vào từng trận với áp lực phải thắng, Man City lại thi đấu với sự thoải mái của một đội bóng đã quen với việc vô địch. Những cái tên như Erling Haaland hay Rayan Cherki không chỉ đóng vai trò chuyên môn, mà còn mang đến sự tự tin và cảm hứng cho toàn đội.

Ngoài ra, chiều sâu đội hình cũng là lợi thế lớn. Dù có những lo ngại xoay quanh chấn thương của Rodri, Man City vẫn sở hữu đủ phương án để duy trì sự cân bằng. Ngược lại, Arsenal lại phụ thuộc nhiều vào những trụ cột như Martin Odegaard hay Bukayo Saka, những người phải gánh vác cả áp lực lẫn kỳ vọng.

Không phải ngẫu nhiên mà siêu máy tính của Opta dù vẫn đánh giá Arsenal cao hơn, nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể. Đó là dấu hiệu cho thấy cán cân tâm lý đang nghiêng về phía Man City.

Khoảnh khắc quyết định ngai vàng

Một trong những kịch bản đáng chú ý nhất lúc này là khả năng hai đội kết thúc mùa giải với cùng số điểm. Khi đó, hiệu số bàn thắng bại sẽ trở thành yếu tố quyết định, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa giải kinh điển 2011/12.

Hiện tại, Arsenal có lợi thế nhỏ về hiệu số, nhưng Man City lại có một trận chưa đấu, đồng nghĩa với cơ hội lớn để vượt lên. Điều này khiến từng bàn thắng, từng cơ hội bị bỏ lỡ đều mang giá trị như “vàng”.

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng với 70 điểm cùng hiệu số +37, trong khi Man City bám sát với 67 điểm với hiệu số +36, nhưng còn một trận chưa đá. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu cũng tạo nên sự tương phản thú vị. Arsenal chỉ phải gặp các đội nửa dưới bảng xếp hạng (Newcaslte, Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace), một cơ hội lý tưởng để tích lũy điểm số và cải thiện hiệu số. Tuy nhiên, chính những trận đấu “dễ thở” này lại tiềm ẩn rủi ro nếu tâm lý không ổn định.

Trong khi đó, Man City vẫn còn những trận được dự đoán khó khăn như gặp Bournemouth hay Aston Villa, nhưng họ lại có kinh nghiệm vượt qua những thử thách kiểu này. Đội bóng của Pep Guardiola hiểu rõ khi nào cần kiểm soát, khi nào cần tăng tốc - thứ mà Arsenal vẫn đang học hỏi.

Yếu tố Cúp C1 châu Âu cũng có thể ảnh hưởng lớn. Arsenal thường không đạt phong độ cao sau các trận đấu ở cúp châu Âu, trong khi Man City lại quen với việc duy trì sự ổn định trên nhiều đấu trường. Đây có thể là “điểm nghẽn” quyết định trong những vòng đấu cuối cùng.

Ở thời điểm hiện tại, Arsenal vẫn còn cơ hội, thậm chí là rất rõ ràng trên lý thuyết. Nhưng bóng đá chưa bao giờ chỉ là những con số. Nó là cảm xúc, là áp lực, là khả năng đứng vững khi mọi thứ trở nên căng thẳng nhất.

“Tiếng chuông” vẫn đang vang lên, nhắc nhở Arsenal về quá khứ không mấy vui vẻ. Câu hỏi lớn nhất không phải là họ có đủ tốt để vô địch hay không, mà là họ có đủ bản lĩnh để phá vỡ chính lời nguyền của mình.

Còn với Man City, họ không cần nghe bất kỳ âm thanh nào cả. Họ chỉ cần tiếp tục làm điều quen thuộc: Chiến thắng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD