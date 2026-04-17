Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool qua đời vì tai nạn thảm khốc

Cựu thủ môn Alex Manninger đã qua đời ở tuổi 48 sau một tai nạn giao thông thảm khốc. Chiếc xe do Alex Manninger điều khiển bị tàu hỏa đâm trúng tại một đường ngang ở khu vực Nussdorf am Haunsberg (Áo) hôm 16/4 (giờ địa phương).

Alex Manninger từng khoác áo nhiều đội bóng lớn trong sự nghiệp thi đấu như Arsenal, Liverpool, Juventus, Torino hay Espanyol. Trong đó, cựu thủ môn này từng góp công giúp Arsenal giành cú đúp vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup ở mùa giải 1997/1998.

Sự ra đi của thủ môn Alex Manninger khiến làng bóng đá bàng hoàng. (Ảnh: Sky Sports)

Ở cấp độ ĐTQG, Alex Manninger từng có 33 lần ra sân cho ĐT Áo trong thời gian từ năm 1999 đến 2009 và từng tham dự EURO 2008. Sau khi giải nghệ vào năm 2017, ông vừa tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá, vừa kinh doanh nội thất và bất động sản.

Sự ra đi của Alex Manninger là thông tin bàng hoàng với thế giới bóng đá. Trang mạng xã hội của giải Ngoại hạng Anh chia sẻ: “Chúng tôi rất đau lòng khi biết tin nhà vô địch Ngoại hạng Anh 1997/1998 cùng Arsenal Alex Manninger qua đời. Alex đã gắn bó với Arsenal từ năm 1997 đến 2002 và từng khoác áo Liverpool trước khi giải nghệ vào năm 2017. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của Alex”.

Trong khi đó, trang chủ Arsenal bày tỏ: “Tất cả các thành viên CLB Arsenal đều sốc và vô cùng đau buồn khi biết tin về sự ra đi của Alex Manninger. Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình và những người thân yêu của anh ấy. Mong anh yên nghỉ, Alex”.