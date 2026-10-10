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Đà Nẵng: 3.000 người tham gia lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Thứ Bảy, 17:40, 10/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (10/10), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Dự và tham gia lễ phát động có Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng gần 3.000 người thuộc các lực lượng Quân đội, Công an thành phố, Thành đoàn Đà Nẵng, ngành giáo dục, các hội và liên đoàn thể thao, sinh viên các trường Đại học ở thành phố Đà Nẵng.

Da nang 3.000 nguoi tham gia le phat dong phong trao toan dan tap luyen the thao hinh anh 1
Sau lễ phát động, các lực lượng xuống đường đi bộ quanh Cung thể thao Tiên Sơn và một số tuyến phố lân cận

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống. Thông điệp của sự kiện nhằm vận động mỗi người dân Đà Nẵng lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi, sở thích và điều kiện thực tế để tập luyện thường xuyên; từng bước hình thành thói quen vận động hằng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, hội, liên đoàn và câu lạc bộ trong phát triển phong trào thể thao quần chúng.

Da nang 3.000 nguoi tham gia le phat dong phong trao toan dan tap luyen the thao hinh anh 2
Các lực lượng tham gia lễ phát động

Sau lễ phát động, các lực lượng xuống đường đi bộ quanh Cung thể thao Tiên Sơn và một số tuyến phố lân cận.

Da nang 3.000 nguoi tham gia le phat dong phong trao toan dan tap luyen the thao hinh anh 3
Chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia lễ phát động

Thời gian tới, UBND các xã, phường thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể vận động nhân dân duy trì tập luyện; phát triển câu lạc bộ, nhóm tập luyện và các hoạt động thể thao cộng đồng phù hợp với điều kiện địa phương. Các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp khuyến khích học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động lựa chọn môn thể thao phù hợp, đưa việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen trong học tập, làm việc và đời sống.

Binh nhất Trần Công Tuấn Thành, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết: “Em thấy vui vì được tham gia hưởng ứng phong trào thể dục thể thao của thành phố và em sẽ về vận động các bạn tập luyện cùng nhau để ngày càng có sức khỏe tốt. Tập luyện thể thao là nhu cầu của con người và giúp chúng ta nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn và em sẽ duy trì tập luyện thường xuyên hàng ngày vào buổi chiều và cuối tuần”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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