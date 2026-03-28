Đại diện bóng đá Việt Nam dừng bước ở tứ kết Cúp C1 châu Á 2025/2026

Hôm nay 28/3, CLB nữ TP Hồ Chí Minh sẽ gặp Naegohyang (Triều Tiên) tại tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/2026 vào lúc 15h00. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Lào.

Trước trận đấu, tiền đạo Huỳnh Như khẳng định: "Mùa trước, chúng tôi đã vào bán kết và tiếp tục đặt mục tiêu như vậy và tiến xa hơn".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Đây là một trận đấu không có kết quả hòa nên đội sẽ nỗ lực hết sức để giành vé vào bán kết".

CLB nữ TP Hồ Chí Minh có lần thứ hai vào tứ kết cúp C1 nữ châu Á (Ảnh: VFF)

Ở mùa giải trước, CLB nữ TP Hồ Chí Minh gây bất ngờ khi vượt qua Abu Dhabi Country Club (UAE) ở tứ kết. Dù bị đối thủ dẫn trước 3 bàn nhưng CLB nữ TP Hồ Chí Minh chơi kiên cường để giành chiến thắng ngược với tỉ số 5-4.

Mùa này, Naegohyang là một ẩn số khi từng thắng Suwon (Hàn Quốc) với tỉ số 3-0 ở vòng bảng. Với lần đầu tiên tham dự giải, Naegohyang được đánh giá rất cao khi bóng đá nữ Triều Tiên có thành tích rất tốt ở cả đấu trường châu lục lẫn thế giới thời gian qua.

Dù vậy, CLB nữ TP Hồ Chí Minh vẫn có thể vượt qua thử thách nhờ dàn cầu thủ đã quen với việc thi đấu tại cúp C1 nữ châu Á. Đồng thời, CLB nữ TP Hồ Chí Minh cũng bổ sung một số ngoại binh chất lượng để sẵn sàng cạnh tranh cho đấu trường châu lục.