Đại diện bóng đá Việt Nam dừng bước ở tứ kết Cúp C1 châu Á 2025/2026
VOV.VN - CLB nữ TP Hồ Chí Minh dừng bước tại tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/2026 sau thất bại 0-3 trước Naegohyang.
CLB nữ TP Hồ Chí Minh không thể gây bất ngờ trong trận tứ kết Cúp C1 nữ châu Á khi chơi lép vế và thua chung cuộc 0-3 trước Naegohyang. Những người ghi bàn cho đội bóng Triều Tiên ở trận này là Kim Hye Yong (40’), Jong Kum (66’) và Kim Kyong Yong (84’).
Trong những cơ hội hiếm hoi của đại diện bóng đá nữ Việt Nam, Thu Thảo và Huỳnh Như lại dứt điểm chệch cột dọc đáng tiếc ở phút 45 và phút 79.
Với việc dừng bước tại tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/2026, CLB nữ TP Hồ Chí Minh không thể tái lập thành tích lọt vào bán kết như ở mùa giải trước. Naegohyang giành quyền đi tiếp và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa Wuhan Jiangda gặp Suwon.
Hôm nay 28/3, CLB nữ TP Hồ Chí Minh sẽ gặp Naegohyang (Triều Tiên) tại tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/2026 vào lúc 15h00. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Lào.
Trước trận đấu, tiền đạo Huỳnh Như khẳng định: "Mùa trước, chúng tôi đã vào bán kết và tiếp tục đặt mục tiêu như vậy và tiến xa hơn".
Trong khi đó, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Đây là một trận đấu không có kết quả hòa nên đội sẽ nỗ lực hết sức để giành vé vào bán kết".
Ở mùa giải trước, CLB nữ TP Hồ Chí Minh gây bất ngờ khi vượt qua Abu Dhabi Country Club (UAE) ở tứ kết. Dù bị đối thủ dẫn trước 3 bàn nhưng CLB nữ TP Hồ Chí Minh chơi kiên cường để giành chiến thắng ngược với tỉ số 5-4.
Mùa này, Naegohyang là một ẩn số khi từng thắng Suwon (Hàn Quốc) với tỉ số 3-0 ở vòng bảng. Với lần đầu tiên tham dự giải, Naegohyang được đánh giá rất cao khi bóng đá nữ Triều Tiên có thành tích rất tốt ở cả đấu trường châu lục lẫn thế giới thời gian qua.
Dù vậy, CLB nữ TP Hồ Chí Minh vẫn có thể vượt qua thử thách nhờ dàn cầu thủ đã quen với việc thi đấu tại cúp C1 nữ châu Á. Đồng thời, CLB nữ TP Hồ Chí Minh cũng bổ sung một số ngoại binh chất lượng để sẵn sàng cạnh tranh cho đấu trường châu lục.
Đội hình xuất phát:
Naegohyang: Pak Ju Mi - Ri Kum Hyang, Ri Myong Gum, Ri Su Jong, Jo Kuk Hwa - Jong Kim, Pak Ye Gyong, Ri Yu Jong, Choe Kum Ok, Kim Hye Yong - Kim Kyong Yong.
CLB nữ TP Hồ Chí Minh: Trần Thị Kim Thanh - Đỗ Thị Thúy Kiều, Chesna, Lê Hoài Lương, Ngô Thị Hồng Nhung - Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang, Trần Nguyễn Bảo Châu, Trần Thị Thu Xuân - Joelma Church, Trần Thị Thu Thảo
Trận đấu bắt đầu!!!
8': Những cơ hội đầu tiên thuộc về Naegohyang!!! Jong Kum và Pak Ye-Gyong liên tiếp có 2 pha dứt điểm nhưng đều bị hàng thủ CLB nữ TP Hồ Chí Minh chặn lại.
13': Dứt điểm!!! Ri Kum Hyang đánh đầu vọt xà ngang sau quả phạt góc của Ri Su Jong.
20': CLB nữ TP Hồ Chí Minh phòng ngự kín kẽ!!! Đại diện bóng đá Việt Nam chơi lùi sâu và tranh chấp quyết liệt để đối phó với những nỗ lực gây sức ép của Naegohyang.
25': Phối hợp ăn ý!!! Trung vệ Chesna che chắn khôn ngoan khi tiền đạo đối phương xâm nhập vòng cấm, giúp thủ môn Kim Thanh lao ra bắt gọn bóng.
32': KHÔNG VÀO!!! Kim Kyong Yong bật cao đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc sau quả tạt từ cánh trái.
38': Kim Thanh trổ tài cứu thua!!! Thủ môn CLB nữ TP Hồ Chí Minh bay người bắt gọn cú đánh đầu của Jong Kum. Nhưng nếu bóng đi vào lưới, bàn thắng cũng sẽ không được công nhận vì trọng tài xác định cầu thủ Naegohyang đã việt vị.
40': VÀO!!! Naegohyang 1-0 CLB nữ TP Hồ Chí Minh
Trung vệ Chesna đánh đầu hụt và không thể ngăn chặn quả tạt từ cánh phải, Kim Hye Yong ập vào dứt điểm ghi bàn mở tỷ số. Trọng tài cũng đã tham khảo VAR để xác định bóng vẫn chưa lăn ra ngoài sân trước khi Ri Myong Gum thực hiện quả tạt cho Kim Hye Yong lập công và chính thức công nhận bàn thắng.
45': Cơ hội hiếm hoi!!! CLB nữ TP Hồ Chí Minh đưa bóng áp sát vòng cấm trong phản công nhanh, nhưng Trần Thị Thu Thảo dứt điểm chệch cột dọc.
Hiệp 1 kết thúc!!! CLB nữ TP Hồ Chí Minh bị Naegohyang dẫn trước 0-1 khi bước vào giờ nghỉ.
Hiệp 2 bắt đầu!!! CLB nữ TP Hồ Chí Minh là đội giao bóng.
46': CLB nữ TP Hồ Chí Minh điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Huỳnh Như, K'Thủa, Phan Thị Trang vào thay Joelma, Lê Hoài Lương, Trần Thị Thu Xuân.
50': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Kim Thanh bay người hết cỡ để cản phá cú đánh đầu của Kim Kyong Yong.
53': Quá đáng tiếc!!! CLB nữ TP Hồ Chí Minh có tình huống phối hợp mượt mà để đưa bóng áp sát vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, đường chuyền quyết định của Phan Thị Trang không thể đến được vị trí của K'Thủa.
55': Huỳnh Như sửa sai!!! Huỳnh Như có đường chuyền về bất cẩn bên phần sân nhà, nhưng sau đó lập tức lùi về đoạt bóng từ chân đối phương để giải nguy cho CLB nữ TP Hồ Chí Minh.
60': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Trọng tài tham khảo VAR và xác định cầu thủ Naegohyang đã việt vị khi đưa bóng vào lưới CLB nữ TP Hồ Chí Minh.
66': VÀO!!! Naegohyang 2-0 CLB nữ TP Hồ Chí Minh
Các cầu thủ Naegohyang phối hợp khéo léo bên cánh trái trước khi Kim Song Ok thực hiện quả tạt. Jong Kum ập vào đánh đầu tung lưới CLB nữ TP Hồ Chí Minh.
72': CLB nữ TP Hồ Chí Minh đưa 2 ngoại binh vào sân!!! Israëla Groves thế chỗ Bảo Châu ở hàng tiền vệ. Trước đó, Samia Aouni đã vào thay Thúy Kiều ở hàng phòng ngự.
79': ĐẠI DIỆN VIỆT NAM SUÝT GHI BÀN!!! Phan Thị Trang xử lý rất hay ở rìa vòng cấm rồi tung đường chuyền thuận lợi, Huỳnh Như đón bóng và tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc.
80': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Trọng tài tham khảo VAR sau pha va chạm trong vòng cấm giữa Huỳnh Như và hậu vệ đối phương nhưng xác định cầu thủ Naegohyang không phạm lỗi.
84': VÀO!!! Naegohyang 3-0 CLB nữ TP Hồ Chí Minh
Thùy Trang dùng tay chơi bóng trong vòng cấm CLB nữ TP Hồ Chí Minh và trọng tài lập tức thổi phạt đền. Kim Kyong Yong thực hiện thành công cú sút 11m, nâng tỷ số lên 3-0 cho Naegohyang.
90': Nỗ lực bất thành!!! Naegohyang mắc sai lầm bên phần sân nhà nhưng Thùy Trang không kịp tận dụng thời cơ.
HẾT GIỜ!!! CLB nữ TP Hồ Chí Minh dừng bước tại tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/2026 sau thất bại 0-3 trước Naegohyang.
