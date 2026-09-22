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Đại diện bóng đá Việt Nam rèn quân nghiêm ngặt trước ngày dự World Cup

Thứ Ba, 11:00, 22/09/2026
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VOV.VN - U17 Việt Nam tiếp tục rèn quân trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Với bộ khung chính là những cầu thủ đã tham dự VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam có lợi thế khi các cầu thủ đã có thời gian thi đấu và làm việc cùng nhau trong một hệ thống chiến thuật tương đối ổn định.

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HLV Cristiano Roland cùng U17 Việt Nam rèn quân, hướng tới VCK FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Vì vậy, trong những ngày đầu tập trung, ban huấn luyện chủ yếu tập trung củng cố nền tảng thể lực, đồng thời tiếp tục rèn giũa các mảng miếng chiến thuật đã được xây dựng từ trước.

Bên cạnh lực lượng nòng cốt, nhóm cầu thủ mới được triệu tập cũng đang từng bước hòa nhập với đội tuyển. Thông qua các bài tập chuyên môn và chiến thuật, ban huấn luyện tạo điều kiện để những nhân tố mới bắt nhịp với guồng quay chung, qua đó giúp đội tuyển có thêm những phương án về nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Đợt tập trung lần này cũng là cơ hội để HLV Cristiano Roland tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng cầu thủ và từng bước định hình đội hình hướng tới giải đấu tại Qatar.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện với mật độ 2 buổi/ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian tới. Dự kiến đội sẽ có hai chuyến tập huấn nước ngoài, trong đó đợt tập huấn thứ hai sẽ diễn ra tại một quốc gia khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

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U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Sau hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu tiên tham dự VCK FIFA U17 World Cup.

PV/VOV.VN
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