U17 nữ Việt Nam hoà đội bóng Nhật Bản trên sân khách

Sáng 12/9, U17 nữ Việt Nam có trận giao hữu với đội U18 Shonan trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Trận đấu diễn ra lúc 9h30 và được chia thành 3 hiệp, qua đó giúp an huấn luyện kiểm tra đội hình, khả năng phối hợp và tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ.

Ở hiệp đấu đầu tiên, U17 nữ Việt Nam nhập cuộc chưa thuận lợi khi để U18 Shonan dẫn trước 2 bàn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Masahiko Okiyama nhanh chóng lấy lại thế trận, lần lượt ghi bàn để đưa trận đấu từ thế bị dẫn 0-2 lên dẫn ngược 3-2. Ba cầu thủ lập công cho U17 nữ Việt Nam là Trương Khánh Chi, Mai Ngọc Ánh và Đỗ Thị Hà Vi. Trước khi hiệp đấu khép lại, đội chủ nhà ghi bàn gỡ hòa, đưa tỷ số lên 3-3.

U17 nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu tại Nhật Bản (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thi đấu cởi mở. U17 nữ Việt Nam ghi thêm một bàn thắng do công của Lê Thị Bảo Trâm, qua đó kết thúc hiệp đấu với tỷ số 5-4 nghiêng về U18 Shonan. Trong hai hiệp đầu, ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam thực hiện thay đổi hai vị trí nhằm thử nghiệm nhân sự và duy trì thể lực cho các cầu thủ.

Ở hiệp 3, U17 nữ Việt Nam sử dụng một đội hình hoàn toàn mới. U18 Shonan tiếp tục có bàn vượt lên dẫn trước, nhưng các cầu thủ Việt Nam kiên trì tổ chức tấn công và tìm được bàn gỡ, qua đó khép lại hiệp đấu với tỷ số 6-6. Hai cầu thủ ghi bàn cho U17 nữ Việt Nam trong hiệp đấu này là Nguyễn Lê Khánh Đan và Nguyễn Quỳnh Lâm.

Trận giao hữu là cơ hội để các cầu thủ U17 nữ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, đồng thời giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng thích ứng của từng vị trí và thử nghiệm nhiều phương án nhân sự.

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Masahiko Okiyama sẽ có 3 trận đấu giao hữu lần lượt gặp Seisa High School (16/9), đội 1 CLB Shonan (19/9) và U15 CLB Shonan (20/9).

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, U17 nữ Việt Nam sẽ trở về nước để hoàn tất công tác chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Việt Nam là chủ nhà bảng đấu, các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 5/10 đến 11/10 tại sân vận động Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh.