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U17 PVF vô địch giải U17 Quốc gia 2026

Thứ Tư, 17:24, 29/07/2026
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VOV.VN - U17 PVF vô địch giải U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 sau chiến thắng dễ dàng trước U17 Huế trong trận chung kết.

Trận chung kết giải U17 Quốc gia 2026 diễn ra trên sân Pleiku chiều 29/7 giữa 2 đội PVF và Huế. Với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam, U17 PVF đã hoàn toàn làm chủ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

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Ảnh: VFF. 

Phút 19, Nam Hiếu nỗ lực gây sức ép, cướp bóng rồi tung ra cú sút khiến thủ môn của Huế không thể bắt dính, tạo cơ hội cho Đình Sơn băng vào dứt điểm dễ dàng mở tỷ số. 

Sau bàn thắng, PVF hoàn toàn làm chủ trận đấu, tạo ra rất nhiều cơ hội và chỉ có may mắn mới giúp Huế không thủng lưới thêm trong phần còn lại của hiệp 1. 

Sang hiệp 2, Huế đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ và đó là cơ hội cho PVF tìm kiếm thời cơ từ các pha chuyển đổi trạng thái. Phút 51, cầu thủ PVF đá phạt khiến thủ môn của Huế không thể bắt dính bóng, tạo cơ hội cho Sỹ Bách băng vào nâng tỷ số lên 2-0. 

Càng thi đấu, PVF càng thể hiện sự áp đảo và liên tiếp thời cơ ghi bàn đã đến với đội bóng này. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, PVF đã có bàn thắng thứ ba ở phút 86 với cú sút góc hẹp của Sỹ Bách. 

Chung cuộc, U17 PVF thắng U17 Huế 3-0 ở trận chung kết và đăng quang chức vô địch giải U17 Quốc gia 2026 một cách thuyết phục. Đây là lần thứ năm trong lịch sử, PVF đăng quang ở một giải U17 Quốc gia. 

Trần Tiến/VOV.VN
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