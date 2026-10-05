Thắng Thái Lan sau loạt sút luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia vượt qua Thái Lan sau trận chung kết nghẹt thở. (Ảnh: FIFA)

Với lợi thế sân nhà, Indonesia nhập cuộc máu lửa và tạo ra thế trận lấn lướt trước Thái Lan. Tuy nhiên, Thái Lan chứng tỏ sự lì lợm khi trụ vững trước sức ép tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno rồi kéo đối thủ vào thế trận giằng co.

Kịch tính lên cao ở phút 81 khi Mickelson lĩnh thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu, khiến Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân. Ngay sau đó, Indonesia mở tỷ số ở phút 84 khi cú sút phạt của Dean James khiến Iklas Sanron đá phản lưới nhà.

Không nao núng sau bàn thua, Thái Lan đẩy cao đội hình và gỡ hòa 1-1 ở phút 87. Iklas Sanron lập công chuộc tội với cú sút tung lưới Indonesia sau pha treo bóng của Seksan Ratree, qua đó kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Dù được chơi hơn người, Indonesia lại thi đấu bế tắc và tỏ ra xuống sức trong hiệp phụ. Ngược lại, Thái Lan càng chơi càng hay và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 111. Peeradol Chamrasamee ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau pha mất bóng tai hại của trung vệ Elkan Baggott.

Tưởng chừng, Thái Lan sẽ tạo nên chiến thắng khó tin thì Indonesia đã gỡ hòa 2-2 ở phút 116. Elkan Baggott lên tham gia tấn công và dứt điểm thành bàn khi thủ môn Saranon Anuin đẩy bóng ra trong nỗ lực ngăn cản đường căng ngang của Egy Maulana.

Bước vào loạt sút luân lưu, Indonesia tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút. Bên phía Thái Lan, Sarach Yooyen sút bóng dội cột dọc còn Nattapong Sayriya không thắng được thủ môn Emil Audero.

Chung cuộc, Indonesia thắng Thái Lan 4-2 ở loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

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11:32 Indonesia bước vào chung kết với khí thế ngút trời sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh, qua đó đoạt ngôi đầu bảng A từ tay Malaysia nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Tiền đạo Mitchell Baker đang nổi lên như một hiện tượng với 5 pha lập công. Anh cùng Ole Romeny và các nhân tố chạy cánh như Kevin Diks liên tục khoan phá hệ thống phòng ngự đối phương. Indonesia thắng Bangladesh đầy kịch tính để vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Tử Bình) Trái ngược với nhịp độ dồn dập của đối thủ, Thái Lan tiến vào chung kết bằng những bước đi toan tính và lạnh lùng. HLV Anthony Hudson sớm chốt vé đi tiếp sau hai trận thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0. Việc chủ động thay 9 trụ cột ở trận thủ tục gặp Philippines giúp các nhân tố then chốt như Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided hay Sarach Yooyen có nền tảng thể lực sung mãn nhất. Trận thắng trước ĐT Việt Nam ở vòng bảng phác họa rõ lối chơi của bầy “Voi chiến” là phòng thủ khu vực chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình kiên nhẫn và tung đòn kết liễu từ các pha phản công hoặc sút xa. Điểm nóng của trận đấu nằm ở cuộc chiến tâm lý. Sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà sẽ vũ khí tinh thần khổng lồ đẩy Indonesia lao lên phía trước. Tuy nhiên, nếu đội chủ nhà không tìm được bàn thắng trong hiệp một, sự kỳ vọng sẽ biến thành áp lực. Khi đội hình Indonesia dâng cao và bộc lộ khoảng trống, những tiền vệ lão luyện của Thái Lan sẽ lập tức chớp thời cơ. Về mặt chiến thuật, nhiều khả năng HLV Anthony Hudson sẽ để Thái Lan thi đấu thực dụng như cách đã đá với Việt Nam, dùng hệ thống phòng ngự tổ chức để phong tỏa tầm hoạt động của Baker. Ngược lại, Indonesia phải duy trì tốc độ vây ráp liên tục và đặc biệt cẩn trọng trước những cú nã đại bác từ tuyến hai của Sarach Yooyen. Thái Lan bất ngờ thua Philippines 1-2 ở lượt trận cuối vòng bảng. (Ảnh: Changsuek) Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, Chanathip cho biết: “Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức và được FIFA công nhận. Tôi cảm nhận rằng tất cả các đội đều mang đội hình mạnh nhất thực sự đến tranh tài. Với tôi, ban huấn luyện và các đồng đội, điều quan trọng là chúng tôi muốn tạo nên lịch sử. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có thêm sự tự tin khi sau này có thể gặp Indonesia tại Asian Cup. Tôi tin tất cả các cầu thủ đều rất tự tin và khao khát giành chiến thắng để tiếp thêm niềm tin cho chính mình, người hâm mộ Thái Lan, ban huấn luyện và cả những thế hệ cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển”. Ở trận đấu chung kết, mọi sai lầm nhỏ nhất đều có thể trả giá nên kịch bản hai đội thi đấu giằng co trong 90 phút hoàn toàn có thể xảy ra, và chiếc cúp vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 rất có thể chỉ được định đoạt bằng một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân. 19:09 Đội hình xuất phát: Indonesia: Audero - Diks, Baggott, Hubner - Vickery, Pelupessy, Verdonk, Oratmangoen - Haye, Romeny, Baker Thái Lan: Saranon - Nattapong, Bihr, Mickelson, Suphanan - Sarach, Kritsada, Kakana, Chanathip, Supachai - Teerasak Danh sách đăng ký thi đấu của Indonesia và Thái Lan. (Ảnh: FIFA) 20:00 Trận đấu bắt đầu!!! Indonesia giao bóng Indonesia ra sân trong trang phục màu đỏ. (Ảnh: Changsuek) Thái Lan sử dụng áo đấu sân khách màu trắng. (Ảnh: Changsuek) 20:03 2': Sai lầm!!! Chanathip cướp bóng ngay trước vòng cấm khi cầu thủ Indonesia xử lý lỗi, nhưng cú sú của "Messi Thái" không thể vượt qua một rừng chân. 20:04 3': Indonesia đáp trả!!! Romeny thoát xuống sau lưng hàng thủ Thái Lan rồi tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn Saranon. 20:09 8': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Saranon phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Thái Lan trước cú sút uy lực của Bakker. 20:14 12': Không có phạt đền!!! Indonesia ép sân dữ dội và liên tục rót bóng vào vòng cấm đối phương. Tiền đạo Bakker ngã xuống sau pha tranh chấp với Manuel Bihr nhưng trọng tài xác định hậu vệ Thái Lan không phạm lỗi. Indonesia ép sân nghẹt thở trong những phút đầu tiên. (Ảnh: Changsuek) 20:17 16': Đáng tiếc!!! Các khán giả trên sân Bung Karno ồ lên tiếc nuối khi cú sút phạt của Thom Haye không vượt qua hàng rào của Thái Lan. 20:18 17': Thái Lan đáp trả!!! Teerasak tung cú sút từ rìa vòng cấm nhưng không thể làm khó thủ môn Audero. 20:19 18': CHANATHIP BỎ LỠ CƠ HỘI NGON ĂN!!! Hậu vệ Indonesia đánh đầu phá bóng lỗi giúp Chanathip có cơ hội trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú volley của Chanathip lại đưa bóng lên trời. Chanathip là đội trưởng của Thái Lan ở trận này. (Ảnh: Changsuek) 20:20 19': Nguy hiểm!!! Indonesia tổ chức tấn công sắc sảo ngay sau khi Chanathip bỏ lỡ cơ hội. Diks thoát xuống ben cánh phải rồi thực hiện quả tạt vừa tầm, Romeny ập vào dứt điểm vọt xà ngang. 20:25 23': Thẻ vàng!!! Hubner buộc phải phạm lỗi với Kakana để ngăn đợt tấn công nguy hiểm của Thái Lan. 20:26 24': KHÔNG VÀO!!! Hàng thủ Thái Lan rối loạn sau pha phối hợp ném biên của Indonesia. Sau khi bóng nảy ra, Diks thực hiện quả tạt để Bakker đánh đầu vọt xà ngang. 20:31 29': Tiền đạo Thái Lan thoát thẻ!!! Teerasak liên tiếp phạm lỗi với Diks và Hubner để phá những pha triển khai bóng của Indonesia. Tuy nhiên, trọng tài chỉ nhắc nhở tiền đạo Thái Lan dù các cầu thủ chủ nhà đòi phạt thẻ. 20:33 31': KHÔNG VÀO!!! Cú sút chéo góc của Verdonk đưa bóng đi chệch cột dọc Thái Lan trong gang tấc. Indonesia thi đấu lấn lướt. (Ảnh: Changsuek) 20:37 36': Cơ hội của Thái Lan!!! Teerasak bật cao đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt từ cảnh phải của Mickelson. 20:42 39': Tiền đạo Thái Lan lĩnh thẻ vàng!!! Supachai không thể giữ bình tĩnh trước sự khiêu khích của Diks và có tình huống trả đũa. 20:45 43': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Verdonk để bóng chạm tay trong vòng cấm Indonesia, nhưng trọng tài xác định Teerasak đã để bóng chạm tay trước. 20:49 45'+1: Dứt điểm liên tiếp!!! Cú đá phạt của Verdonk không vượt qua hàng rào. Cầu thủ Indonesia lao lên sút bồi nhưng vẫn bị đối phương chặn lại. 20:50 Hiệp 1 kết thúc!!! Indonesia và Thái Lan bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Thái Lan trụ vững trước sức ép nghẹt thở từ Indonesia trong hiệp 1. (Ảnh: Changsuek) 21:06 Hiệp 2 bắt đầu!!! Thái Lan giao bóng 21:08 47':Indonesia thót tim!!! Supachai bật cao đánh đầu chệch mục tiêu trong gang tấc. 21:14 52': Thái Lan thay người bất đắc dĩ!!! Suphanan dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Waris Chulthong. 21:18 56': Thái Lan gây áp lực!!! Baggott và Hubner đều tỏ ra không hài lòng khi hàng phòng ngự Indonesia chơi lúng túng khi đẩy cao đội hình. Dẫu vậy, Kakana và Supchai không thể tận dụng thời cơ dứt điểm. 21:20 59': Quá đáng tiếc!!! Kakana thoát xuống trong đợt phản công, nhưng các hậu vệ Indonesia đã chặn được cú sút của tiền vệ Thái Lan. 21:24 63': Chanathip rời sân vì chấn thương!!! Thái Lan đưa Soonsup-Bell vào thay. 21:27 65': Thẻ vàng!!! Natapong kéo áo Bakker để ngăn đợt tấn công của Indonesia. 21:30 68': SAI LẦM TAI HẠI!!! Romeny chuyền về bất cẩn giúp Supachai có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tiền đạo Thái Lan sút bóng chệch mục tiêu khi các hậu vệ Indonesia lùi về truy cản. Supachai bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Thái Lan. (Ảnh: Changsuek) 21:31 69': INDONESIA SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Bakker có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn sau khoảnh khắc hớ hênh của hàng thủ Thái Lan. Tuy nhiên, trung vệ Manuel Bihr kịp gây áp lực để Bakker phải dứt điểm nhanh và đưa bóng đi chệch cột dọc. 21:35 73': Thẻ vàng!!! Waris Choolthong phạm lỗi khi không thể theo kịp Verdonk trong pha đua tốc độ ở cánh trái. 21:40 78': Thái Lan thay người!!! Anan và Iksan vào thế chỗ Kakana, Supachai. 21:42 80': THÁI LAN CHỈ CÒN 10 NGƯỜI TRÊN SÂN!!! Mickelson lĩnh thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Romeny. Mickelson bị truất quyền thi đấu. (Ảnh: Changsuek) 21:44 84': VÀO!!! Indonesia 1-0 Thái Lan Cú sút phạt của Dean James đập trúng Iklas Sanron đổi hướng đi vào lưới. Bàn mở tỷ số của Indonesia được tính là pha đốt lưới nhà của cầu thủ Thái Lan. 21:48 87': VÀO!!! Indonesia 1-1 Thái Lan Iklas Sanron đệm bóng cận thành sau quả tạt từ cánh phải của Seksan Ratree. Cầu thủ 21 tuổi lập công chuộc tội với bàn gỡ hòa cho Thái Lan, chỉ ít phút sau khi đá phản lưới nhà. 21:53 90'+1: Sức ép nghẹt thở!!! Indonesia tràn lên ép sân dữ dội khi nắm lợi thế chơi hơn người. 21:57 90+5: KHÔNG VÀO!!! Indonesia gây ra hỗn loạn trước khung thành Thái Lan sau pha ném biên. Bakker có thời cơ dứt điểm cận thành nhưng thực hiện cú đá quá nhẹ và không thắng được thủ môn Saranon. 21:59 Hiệp 2 kết thúc!!! Indonesia và Thái Lan sẽ bước vào hiệp phụ sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Indonesia và Thái Lan kéo nhau vào hiệp phụ. (Ảnh: Changsuek) 22:04 Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!!! Indonesia giao bóng. 22:06 91': Thái Lan gia cố tuyến giữa!!! Peeradol vào thay Kritsada. 22:08 94': THÁI LAN SUÝT VƯỢT LÊN DẪN TRƯỚC!!! Soonsup-Bell dứt điểm vọt xà ngang sau đợt phản công thần tốc của đội khách. 22:10 96': Indonesia đáp trả!!! Cú sút phạt của Dean James đập hàng rào đổi hướng đi chệch cột dọc. 22:17 101': Indonesia tăng cường sức tấn công!!! Shayne Pattynama và Egy Maulana vào thay Hubner, Verdonk. 22:20 Hiệp phụ thứ nhất kết thúc!!! Indonesia tấn công thiếu hiệu quả dù được chơi hơn người trước Thái Lan và tỷ số vẫn là 1-1. Ảnh: Changsuek 22:23 Hiệp phụ thứ hai bắt đầu!!! Thái Lan giao bóng. 22:27 107': Chủ nhà hú vía!!! Iklas Sanron bất ngờ có cơ hội dứt điểm sau pha phá bóng lỗi của hậu vệ Indonesia. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ Thái Lan rất thiếu chính xác. 22:28 111': VÀO!!! Indonesia 1-2 Thái Lan Các cầu thủ Indonesia tỏ ra xuống sức dù được chơi hơn người rồi trả giá đắt sau pha để mất bóng bên phần sân nhà. Peeradol đón đường chuyền của Anan rồi ghi bàn đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước. 22:34 116': VÀO!!! Indonesia 2-2 Thái Lan Indonesia tràn lên gây sức ép sau khi nhận bàn thua và nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Baggott dứt điểm cận thành tung lưới Thái Lan sau khi hàng thủ đội khách rối loạn vì pha căng ngang bên cánh phải. 22:38 120': KHÔNG VÀO!!! Indonesia tấn công dồn dập khi Thái Lan tạm thời chỉ còn 9 người trên sân do Seksan bị đau và cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Nhưng trước khi Seksan trở lại sân, Bakker và Baggott đều không thể tận dụng những cơ hội mà Indonesia tạo ra. 22:42 120'+3: Xử lý vô duyên!!! Các khán đài sân Gelora Bung Karno ồ lên tiếng nuối khi Dean James chuyền hỏng khó tin và khiến Indonesia mất cơ hội tấn công. Ngay sau pha bóng này, trọng tài cũng nổi còi kết thúc hiệp phụ. 22:43 Hiệp phụ thứ 2 kết thúc!!! Indonesia và Thái Lan sẽ bước vào loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Hai đội đã tạo ra những diễn biến đầy kịch tính trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Changsuek) 22:50 Lượt sút luân lưu đầu tiên: Indonesia 1-1 Thái Lan Kevin Diks tung cú sút chìm quyết đoán về góc trái khung thành, thủ môn Saranon đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá. Manuel Bihr tung cú đá chìm về góc phải khung thành, hạ gục thủ môn Audero và gỡ hòa cho Thái Lan. 22:52 Lượt sút thứ hai: Indonesia 2-2 Thái Lan Dean James lạnh lùng đánh lừa thủ môn Saranon với cú sút về góc phải khung thành. Waris Choolthong vượt qua áp lực tâm lý, nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Audero. 22:54 Lượt sút thứ ba: Indonesia 3-2 Thái Lan Thủ môn Saranon đã đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá cú sút 11m của Baggott. Sau đó, Sarach sút bóng dội cột dọc. 22:55 Lượt sút thứ tư: Indonesia 4-2 Thái Lan Pattynama đánh lừa thủ môn Saranon với cú sút chìm về góc trái khung thành. Sau đó, thủ môn Audero cản phá cú sút của Nattapong để mang về chiến thắng cho Indonesia. 22:56 TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!!! Indonesia thắng Thái Lan 4-2 ở loạt sút luân lưu sau khi đôi bên hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Hôm nay 5/10, Thái Lan vs Indonesia sẽ gặp nhau trong trận chung kết diễn ra vào lúc 20h. Đây là cuộc đọ sức được dự đoán kịch tính, khi hai đội cân sức, cân tài. Indonesia có lợi thế khi được đá trên sân nhà. Tuy nhiên, Thái Lan đang là đội có thành tích đối đầu trội hơn trước trận chung kết.

Theo thống kê, Thái Lan đang có 38 chiến thắng, 16 trận hòa và 26 thất bại trước Indonesia. Đặc biệt, Thái Lan đang có thành tích bất bại trước Indonesia trong 10 năm qua. Kể từ trận thua 1-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2016, Thái Lan đã thắng 4 và hòa 3 trước Indonesia.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra theo thể thức 1 trận duy nhất, đôi bên sẽ đá hiệp phụ nếu hòa sau 90 phút chính thức và đá luân lưu nếu tiếp tục hòa sau hiệp phụ. Đội vô địch sẽ nhận khoản tiền thưởng 650.000 USD.

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