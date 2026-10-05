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Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Bồ Đào Nha gây ấn tượng

Thứ Hai, 09:47, 05/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Bồ Đào Nha gây ấn tượng với thành tích toàn thắng để vào tứ kết sớm.

Bảng xếp hạng Nations League mới nhất

Rạng sáng 5/10, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy 2-1 ở lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết sớm hai lượt đấu.

Bồ Đào Nha khởi đầu không thuận lợi khi để Na Uy mở tỷ số ở phút 36. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Cancelo lập siêu phẩm vô lê đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

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Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất tính đến ngày 5/10.

Sang hiệp hai, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép. Phút 79, Vitinha tung đường chuyền xé toang hàng thủ Na Uy để Felix thoát xuống. Chân sút của Al Nassr sau đó kiến tạo cho Ramos ghi bàn, giúp đội nhà dẫn 2-1. Dù Francisco Conceição nhận thẻ đỏ ở cuối trận, Bồ Đào Nha vẫn bảo toàn chiến thắng.

Kết quả này giúp Bồ Đào Nha tiếp tục dẫn đầu bảng D với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ.

Ở các bảng đấu khác, Hà Lan đánh bại Serbia 2-1, qua đó tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Đức hòa Hy Lạp 0-0, khiến hai đội cùng có 8 điểm. Tại bảng A, Pháp đang dẫn đầu với 7 điểm, trong khi bảng C chứng kiến Tây Ban Nha đứng đầu với 9 điểm.

PV/VOV.VN
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