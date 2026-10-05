Xem trực tiếp Indonesia vs Thái Lan FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10 ở đâu?

Xem trực tiếp Indonesia vs Thái Lan hôm nay 5/10 ở đâu?

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Indonesia vs ĐT Thái Lan sẽ so tài ở trận chung kết diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play. Đồng thời, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Indonesia vs Thái Lan, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Lịch FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Anthony Hudson cho biết: “Tôi nghĩ Thái Lan đang ở trạng thái thuận lợi trước trận đấu khi có cơ hội cho nhiều cầu thủ nghỉ ngơi. Vì vậy, hiện tại toàn đội đều sung sức và sẵn sàng cho trận chung kết”.

Trận đấu giữa Indonesia vs Thái Lan được trực tiếp trên FPT Play.

Trong khi đó, đội trưởng Chanathip Songkrasin của Thái Lan chia sẻ: “Tôi nghĩ mọi người đều đã sẵn sàng. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu thú vị. Người hâm mộ Indonesia sẽ đến sân rất đông và tôi tin tất cả cầu thủ sẽ thi đấu với hơn 100% khả năng”.

Theo Chanathip, FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được FIFA công nhận tạo thêm động lực để Thái Lan hướng tới một dấu mốc lịch sử: “Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức và được FIFA công nhận. Tôi cảm nhận rằng tất cả các đội đều mang đội hình mạnh nhất thực sự đến tranh tài.

Với tôi, ban huấn luyện và các đồng đội, điều quan trọng là chúng tôi muốn tạo nên lịch sử. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có thêm sự tự tin khi sau này có thể gặp Indonesia tại Asian Cup.

Tôi tin tất cả các cầu thủ đều rất tự tin và khao khát giành chiến thắng để tiếp thêm niềm tin cho chính mình, người hâm mộ Thái Lan, ban huấn luyện và cả những thế hệ cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển”.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Chanathip quyết tâm cùng Thái Lan vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV Anthony Hudson và Chanathip của Thái Lan quyết tâm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.



