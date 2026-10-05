English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xem trực tiếp Indonesia vs Thái Lan FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10 ở đâu?

Thứ Hai, 12:00, 05/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trận đấu giữa Indonesia vs Thái Lan chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 5/10.

Xem trực tiếp Indonesia vs Thái Lan hôm nay 5/10 ở đâu?

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Indonesia vs ĐT Thái Lan sẽ so tài ở trận chung kết diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play. Đồng thời, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Indonesia vs Thái Lan, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

xem truc tiep indonesia vs thai lan fifa asean cup 2026 hom nay 5 10 o dau hinh anh 1
Lịch FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Anthony Hudson cho biết: “Tôi nghĩ Thái Lan đang ở trạng thái thuận lợi trước trận đấu khi có cơ hội cho nhiều cầu thủ nghỉ ngơi. Vì vậy, hiện tại toàn đội đều sung sức và sẵn sàng cho trận chung kết”.

xem truc tiep indonesia vs thai lan fifa asean cup 2026 hom nay 5 10 o dau hinh anh 2
Trận đấu giữa Indonesia vs Thái Lan được trực tiếp trên FPT Play.

Trong khi đó, đội trưởng Chanathip Songkrasin của Thái Lan chia sẻ: “Tôi nghĩ mọi người đều đã sẵn sàng. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu thú vị. Người hâm mộ Indonesia sẽ đến sân rất đông và tôi tin tất cả cầu thủ sẽ thi đấu với hơn 100% khả năng”.

Theo Chanathip, FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được FIFA công nhận tạo thêm động lực để Thái Lan hướng tới một dấu mốc lịch sử: “Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức và được FIFA công nhận. Tôi cảm nhận rằng tất cả các đội đều mang đội hình mạnh nhất thực sự đến tranh tài.

Với tôi, ban huấn luyện và các đồng đội, điều quan trọng là chúng tôi muốn tạo nên lịch sử. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có thêm sự tự tin khi sau này có thể gặp Indonesia tại Asian Cup.

Tôi tin tất cả các cầu thủ đều rất tự tin và khao khát giành chiến thắng để tiếp thêm niềm tin cho chính mình, người hâm mộ Thái Lan, ban huấn luyện và cả những thế hệ cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển”.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chanathip quyết tâm cùng Thái Lan vô địch FIFA ASEAN Cup 2026
Chanathip quyết tâm cùng Thái Lan vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV Anthony Hudson và Chanathip của Thái Lan quyết tâm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Chanathip quyết tâm cùng Thái Lan vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Chanathip quyết tâm cùng Thái Lan vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV Anthony Hudson và Chanathip của Thái Lan quyết tâm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10

VOV.VN - Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10, ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia so tài ở trận tranh hạng Ba, trong khi Thái Lan vs Indonesia tranh chức vô địch.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10

VOV.VN - Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10, ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia so tài ở trận tranh hạng Ba, trong khi Thái Lan vs Indonesia tranh chức vô địch.

Quy định đặc biệt về trận đấu Việt Nam vs Malaysia ở FIFA ASEAN Cup
Quy định đặc biệt về trận đấu Việt Nam vs Malaysia ở FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - BTC đã có những quy định đặc biệt về màn so tài Việt Nam vs Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026, trận tranh hạng ba của giải.

Quy định đặc biệt về trận đấu Việt Nam vs Malaysia ở FIFA ASEAN Cup

Quy định đặc biệt về trận đấu Việt Nam vs Malaysia ở FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - BTC đã có những quy định đặc biệt về màn so tài Việt Nam vs Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026, trận tranh hạng ba của giải.

Bóng đá Việt Nam sôi động ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026
Bóng đá Việt Nam sôi động ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam sôi động ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026 với rất nhiều giải đấu cấp CLB được tổ chức.

Bóng đá Việt Nam sôi động ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026

Bóng đá Việt Nam sôi động ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam sôi động ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026 với rất nhiều giải đấu cấp CLB được tổ chức.

Tin bóng đá 3-10: ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu lịch sử ở FIFA ASEAN Cup
Tin bóng đá 3-10: ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu lịch sử ở FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 3-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu lịch sử ở FIFA ASEAN Cup 2026; Đình Bắc được FIFA khen ngợi sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam; ĐT Thái Lan đối mặt áp lực lớn trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup…

Tin bóng đá 3-10: ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu lịch sử ở FIFA ASEAN Cup

Tin bóng đá 3-10: ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu lịch sử ở FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 3-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu lịch sử ở FIFA ASEAN Cup 2026; Đình Bắc được FIFA khen ngợi sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam; ĐT Thái Lan đối mặt áp lực lớn trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup…

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế