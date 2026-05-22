Lionel Messi có thể phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup

Lionel Messi nằm trong danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ của ĐT Argentina chuẩn bị cho World Cup 2026. Nếu tiếp tục khoác áo ĐT Argentina tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, Messi có thể phá kỷ lục về cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup.

Hiện tại, Miroslav Klose đang là người nắm giữ kỷ lục này với 16 bàn ghi được sau 24 trận ra sân trong màu áo ĐT Đức. Klose đã góp mặt và ghi bàn trong cả 4 kỳ World Cup khoác áo ĐT Đức vào các năm 2002, 2006, 2010 và 2014.

Cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách là Ronaldo De Lima với 15 bàn ghi được sau 19 trận ra sân trong màu áo ĐT Brazil. Ronaldo trải qua ba kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006, từng nắm giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn tại World Cup nhiều nhất trước khi bị Klose vượt qua.

Đứng thứ ba trong danh sách là Gerd Muller với 14 bàn ghi được chỉ trong hai kỳ World Cup 1970 và 1974. Đáng chú ý, không cầu thủ nào ghi được nhiều bàn hơn huyền thoại bóng đá ĐT Đức khi World Cup chỉ có 16 đội tham dự.

Trong danh sách những cầu thủ ghi từ 10 bàn trở lên tại World Cup, Lionel Messi và Kylian Mbappe là những cái tên vẫn còn thi đấu. Messi đã ghi được 13 bàn trong năm kỳ World Cup từ 2006, 2010, 2014, 2018, đặc biệt đóng góp lớn trong chức vô địch của ĐT Argentina năm 2022.

Kylian Mbappe ghi được 12 bàn chỉ sau hai kỳ World Cup, đặc biệt đóng góp lớn giúp ĐT Pháp vô địch năm 2018. Mbappe giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 2022 sau khi cùng ĐT Pháp giành vị trí á quân. Ở tuổi 27, Mbappe được đánh giá có cơ hội rất lớn để phá kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.