Lionel Messi có thể phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup

Thứ Sáu, 14:00, 22/05/2026
VOV.VN - Với việc nằm trong danh sách sơ bộ của ĐT Argentina, Lionel Messi có thể thiết lập một kỷ lục mới tại World Cup 2026.

Lionel Messi nằm trong danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ của ĐT Argentina chuẩn bị cho World Cup 2026. Nếu tiếp tục khoác áo ĐT Argentina tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, Messi có thể phá kỷ lục về cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup.

Hiện tại, Miroslav Klose đang là người nắm giữ kỷ lục này với 16 bàn ghi được sau 24 trận ra sân trong màu áo ĐT Đức. Klose đã góp mặt và ghi bàn trong cả 4 kỳ World Cup khoác áo ĐT Đức vào các năm 2002, 2006, 2010 và 2014.

lionel messi co the pha ky luc ghi ban tai world cup hinh anh 1
Messi có cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn tại World Cup (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách là Ronaldo De Lima với 15 bàn ghi được sau 19 trận ra sân trong màu áo ĐT Brazil. Ronaldo trải qua ba kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006, từng nắm giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn tại World Cup nhiều nhất trước khi bị Klose vượt qua.

Đứng thứ ba trong danh sách là Gerd Muller với 14 bàn ghi được chỉ trong hai kỳ World Cup 1970 và 1974. Đáng chú ý, không cầu thủ nào ghi được nhiều bàn hơn huyền thoại bóng đá ĐT Đức khi World Cup chỉ có 16 đội tham dự.

Trong danh sách những cầu thủ ghi từ 10 bàn trở lên tại World Cup, Lionel Messi và Kylian Mbappe là những cái tên vẫn còn thi đấu. Messi đã ghi được 13 bàn trong năm kỳ World Cup từ 2006, 2010, 2014, 2018, đặc biệt đóng góp lớn trong chức vô địch của ĐT Argentina năm 2022.

Kylian Mbappe ghi được 12 bàn chỉ sau hai kỳ World Cup, đặc biệt đóng góp lớn giúp ĐT Pháp vô địch năm 2018. Mbappe giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 2022 sau khi cùng ĐT Pháp giành vị trí á quân. Ở tuổi 27, Mbappe được đánh giá có cơ hội rất lớn để phá kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.

Như Đạt/VOV.VN
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ
Harry Maguire lên tiếng trước thông tin bị loại khỏi danh sách ĐT Anh

VOV.VN - Việc Harry Maguire không có tên trong danh sách sơ bộ của ĐT Anh đang tạo nên nhiều tranh luận với người hâm mộ Tam Sư.

Nhập môn Pickleball: Quy tắc Serve and Stay (2S) trong thi đấu

VOV.VN - Nắm chắc quy tắc Serve and Stay (2S) trong pickleball qua những phân tích dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là cách xử lý hiệu quả ở cú đánh thứ 3 (Third Shot), giúp người chơi kiểm soát thế trận ngay từ đầu và triển khai điểm số một cách hợp lý.

Vô địch cùng Al Nassr, Ronaldo để vuột mất danh hiệu vua phá lưới

VOV.VN - Ronaldo đã có lần đầu tiên cùng Al Nassr vô địch giải VĐQG Saudi Arabia nhưng chưa thể giành được danh hiệu vua phá lưới.

Vòng 24 V-League 2025/26: Gay cấn cuộc đua trụ hạng

VOV.VN - Vòng 24 V-League 2025/26 được đánh giá sẽ rất nóng trong cuộc đua trụ hạng khi có đến 6 đội ở nhóm nguy hiểm.

