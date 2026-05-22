Harry Maguire lên tiếng trước thông tin bị loại khỏi danh sách ĐT Anh

Danh sách ĐT Anh sơ bộ mới đây được giới truyền thông tiết lộ gây bất ngờ khi vắng mặt một loạt cái tên như Harry Maguire, Luke Shaw (MU), Phil Foden (Man City) hay Cole Palmer (Chelsea).

Harry Maguire có một mùa giải thi đấu ổn định trong màu áo MU (Ảnh: Reuters)

Một số cầu thủ khác có phong độ tốt thời gian gần đây cũng không có tên trong danh sách như Lewis Hall (Newcastle) hay Morgan Gibbs White (Nottingham Forest). Trong khi đó, tiền đạo Ivan Toney (Al Ahli) được triệu tập khiến khá nhiều người bất ngờ.

Mùa này, Harry Maguire và Luke Shaw đều có phong độ tốt khi góp công lớn giúp MU đứng thứ ba trong bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, cũng như giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa tới. Vì vậy, sự vắng mặt của hai cầu thủ này được đánh giá là rất bất ngờ.

Sau khi nhận được thông tin không có tên trong danh sách ĐT Anh, Harry Maguire chia sẻ: “Tôi tự tin có thể đóng góp lớn cho đội tuyển trong mùa hè này sau mùa giải vừa qua. Tôi hoàn toàn sốc và buồn bã với quyết định này. Xin gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn bộ các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu”.

Mẹ và em trai của Harry Maguire cũng bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, ĐT Anh hiện mới có danh sách sơ bộ và HLV Tuchel có thể sẽ đưa ra điều chỉnh trong thời gian tới.

Danh sách sơ bộ ĐT Anh:

Thủ môn: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.

Hậu vệ: Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Djed Spence, Reece James.

Tiền vệ: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze.

Tiền đạo: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon.

