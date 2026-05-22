Đồng Nai có thể vô địch giải hạng Nhất quốc gia sau vòng 20

Thứ Sáu, 12:00, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vòng 20 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 có thể xác định được nhà vô địch khi Đồng Nai đang có cơ hội rất lớn.

Vòng 20 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 đang thu hút sự chú ý lớn khi có thể xác định được đội giành chức vô địch sớm hai vòng đấu. Với việc đang hơn đội thứ hai là Bắc Ninh khoảng cách 5 điểm, Đồng Nai nếu giành chiến thắng ở vòng đấu này hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch.

Dong nai co the vo dich giai hang nhat quoc gia sau vong 20 hinh anh 1
Đồng Nai có thể vô địch sớm (Ảnh: Đồng Nai FC)

Trong trường hợp Bắc Ninh không thắng Thanh niên TP.HCM, Đồng Nai nếu vượt qua Hồ Chí Minh City sẽ giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, Đồng Nai sẽ gặp thách thức rất lớn khi phải thi đấu trên sân khách, cũng như gặp phải đối thủ là Hồ Chí Minh City đang đứng thứ ba trong bảng xếp hạng.

Ngoài ra, Bắc Ninh nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này khi được thi đấu trên sân nhà. Thanh niên TP.HCM khó có khả năng tạo nên bất ngờ khi đang đứng cuối bảng xếp hạng, cũng như đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Dù vậy trong trận đấu mở màn mùa giải, Thanh niên TP.HCM từng cầm hoà Bắc Ninh với tỉ số 0-0. Điều đó khiến người hâm mộ Đồng Nai kỳ vọng vào việc sớm đặt tay vào chiếc cúp vô địch mùa này.

Lịch thi đấu vòng 20 giải hạng Nhất Quốc gia:

22/5 16h00 Hồ Chí Minh City – Đồng Nai

22/5 18h00 Phú Thọ - Đồng Tháp

23/5 16h00 Long An – Khánh Hoà

23/5 17h00 Quảng Ninh – Trẻ PVF-CAND

24/5 16h00 Bắc Ninh – Thanh niên TP.HCM

24/5 16h00 ĐH Văn Hiến – Quy Nhơn United

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Tag: Đồng Nai Bắc Ninh giải hạng Nhất quốc gia
Harry Maguire lên tiếng trước thông tin bị loại khỏi danh sách ĐT Anh

Vô địch cùng Al Nassr, Ronaldo để vuột mất danh hiệu vua phá lưới

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026

Ronaldo tỏa sáng lập cú đúp giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League

