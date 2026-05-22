Đồng Nai có thể vô địch giải hạng Nhất quốc gia sau vòng 20

Vòng 20 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 đang thu hút sự chú ý lớn khi có thể xác định được đội giành chức vô địch sớm hai vòng đấu. Với việc đang hơn đội thứ hai là Bắc Ninh khoảng cách 5 điểm, Đồng Nai nếu giành chiến thắng ở vòng đấu này hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch.

Trong trường hợp Bắc Ninh không thắng Thanh niên TP.HCM, Đồng Nai nếu vượt qua Hồ Chí Minh City sẽ giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, Đồng Nai sẽ gặp thách thức rất lớn khi phải thi đấu trên sân khách, cũng như gặp phải đối thủ là Hồ Chí Minh City đang đứng thứ ba trong bảng xếp hạng.

Ngoài ra, Bắc Ninh nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này khi được thi đấu trên sân nhà. Thanh niên TP.HCM khó có khả năng tạo nên bất ngờ khi đang đứng cuối bảng xếp hạng, cũng như đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Dù vậy trong trận đấu mở màn mùa giải, Thanh niên TP.HCM từng cầm hoà Bắc Ninh với tỉ số 0-0. Điều đó khiến người hâm mộ Đồng Nai kỳ vọng vào việc sớm đặt tay vào chiếc cúp vô địch mùa này.

Lịch thi đấu vòng 20 giải hạng Nhất Quốc gia:

22/5 16h00 Hồ Chí Minh City – Đồng Nai

22/5 18h00 Phú Thọ - Đồng Tháp

23/5 16h00 Long An – Khánh Hoà

23/5 17h00 Quảng Ninh – Trẻ PVF-CAND

24/5 16h00 Bắc Ninh – Thanh niên TP.HCM

24/5 16h00 ĐH Văn Hiến – Quy Nhơn United

