Danh sách ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2026: Son Heung Min sát cánh Lee Kang In

HLV Hong Myung Bo đã công bố danh sách 26 cầu thủ ĐT Hàn Quốc sẽ tham dự World Cup 2026 trong cuộc họp báo tại Seoul vào chiều 16/5. Theo đó, những ngôi sao sáng nhất của bóng đá xứ kim chi thời điểm hiện tại đều góp mặt như Son Heung Min, Lee Kang In, Kim Min Jae hay Hwang Hee Chan đều góp mặt.

Điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2026 là sự xuất hiện của hậu vệ Jens Castrop. Cầu thủ 22 tuổi có mẹ là người Hàn Quốc, bố là người Đức, trưởng thành trong môi trường bóng đá Đức và hiện đang chơi tại Bundesliga trong màu áo Borussia Monchengladbach.

Theo kế hoạch, ĐT Hàn Quốc sẽ sang Mỹ tập huấn vào ngày 18/5 và sẽ chơi 2 trận giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Cụ thể, thầy trò HLV Hong Myung Bo sẽ gặp Trinidad & Tobago vào ngày 31/5 và El Salvador vào ngày 4/6.

Tại World Cup 2026, ĐT Hàn Quốc nằm cùng bảng A với Mexico, Séc và Nam Phi. Theo lịch thi đấu, đội bóng châu Á sẽ ra quân gặp Séc vào 9h ngày 12/6 (giờ Việt Nam), gặp Mexico vào 8h ngày 19/6 và gặp Nam Phi vào 8h ngày 25/6.

Danh sách ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2026 Thủ môn: Jo Hyeon Woo (Ulsan HD), Kim Seung Kyu (FC Tokyo), Song Beom Geun (Jeonbuk Hyundai) Hậu vệ: Kim Min Jae (Bayern Munich), Cho Yu Min (Sharjah), Lee Han Beom (Midtjylland), Kim Tae Hyun (Jeonbuk Hyundai), Park Jin Seop (Zhejiang), Lee Ki Hyeok (Gangwon), Lee Tae Seok (Austria Wien), Seol Young Woo (Red Star), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Kim Moon Hwan (Daejeon) Tiền vệ: Yang Hyun Jun (Celtic), Baek Seung Ho (Birmingham), Hwang In Beom (Feyenoord), Kim Jin Kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun Ho (Stoke City), Eom Ji Sung (Swansea City), Lee Dong Kyung (Ulsan HD), Lee Jae Sung (Mainz), Lee Kang In (PSG) Tiền đạo: Oh Hyun Gyu (Besiktas), Son Heung Min (LAFC), Jo Gyu Seong (Midtjylland), Hwang Hee Chan (Wolves)