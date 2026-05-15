ĐT Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: Sức mạnh hàng công

Danh sách ĐT Pháp dự World Cup 2026 mới đây đã được công bố với hàng loạt cái tên “khủng” ở cả ba tuyến, đặc biệt là hàng tấn công. Những ngôi sao như Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe hay Michael Olise đều góp mặt trong danh sách của ĐT Pháp.

Trên hàng công, Kolo Muani vắng mặt khi không có được màn trình diễn tốt cùng Tottenham. Một sự vắng mặt đáng chú ý khác nằm ở hàng tiền vệ khi Eduardo Camavinga không góp mặt trong danh sách dự World Cup, khi trải qua một mùa giải vật lộn với những chấn thương trong màu áo Real Madrid.

Mục tiêu của ĐT Pháp là giành cúp vàng vô địch World Cup 2026, sau khi từng giành ngôi á quân World Cup 2022 khi để thua ĐT Argentina trên loạt luân lưu ở trận chung kết. Đây cũng là giải đấu cuối cùng HLV Didier Deschamps dẫn dắt ĐT Pháp.

HLV Deschamps chia sẻ: “Đây là cảm giác rất đặc biệt. Tôi làm rất nhiều điều cho lần cuối này. Chúng tôi tập trung hoàn toàn cho World Cup”.

Danh sách ĐT Pháp dự World Cup 2026:

Thủ môn: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Hậu vệ: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano.

Tiền vệ: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

Tiền đạo: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram.