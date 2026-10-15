Danh sách Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu: Tiền đạo 120 triệu Bảng chứng minh giá trị

Tiền đạo Bradley Barcola tỏa sáng với cú hat-trick giúp Liverpool thắng 6-3 trong chuyến làm khách của LASK. Màn trình diễn bùng nổ này giúp ngôi sao người Pháp giải tỏa áp lực sau khi chuyển từ PSG tới Liverpool với mức giá 120 triệu Bảng nhưng "tịt ngòi" suốt 6 trận đầu tiên.

Cú hat-trick trước LASK không chỉ giúp Bradley Barcola "mở tài khoản" bàn thắng tại Liverpool mà còn đưa tiền đạo này thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Barcola lập hat-trick giúp Liverpool thắng LASK 6-3. (Ảnh: AP)

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau lượt trận thứ 2. (Ảnh: UEFA)

Hiện tại, Bradley Barcola đang đứng đồng hạng 4 trong danh sách làm bàn tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 với cùng 3 pha lập công như Ousmane Dembele (PSG), Ferran Torres (PSG), Harry Kane (Bayern Munich), Nicolas Jackson (Aston Villa).

Trong khi đó, 3 chân sút đang cùng dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu 2026/2027 với 4 bàn thắng là Erling Haaland (Man City), Ermedin Demirovic (Stuttgart) và Nicolo Tresoldi (Brugge).

Đáng chú ý, Ferran Torres đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí đồng hạng 1 trong cuộc đua Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu 2026/2027 khi đá hỏng phạt đền trong trận PSG thắng Man City 4-2.