Tình huống hy hữu trong ngày Man City thua PSG

Tiền vệ Enzo Fernandez gây chú ý khi khiến trọng tài Sven Jablonski ngã ra sân nhưng không phải nhận án phạt trong trận Man City thua PSG 2-4 tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Tình huống quay chậm cho thấy, trọng tài Sven Jablonski đã vô tình chắn ngang đường chạy của Enzo Fernandez nhưng tiền vệ người Argentina không đổi hướng mà tiếp tục lao thẳng vào vị trọng tài. Đáng chú ý, tay của Enzo Fernandez đã đặt lên lưng ông Sven Jablonski và có động tác giống như xô đẩy.

Tình huống Enzo Fernandez đẩy ngã trọng tài Sven Jablonski. (Ảnh: Chụp màn hình)

Pha va chạm này khiến trọng tài Sven Jablonski ngã xuống sân và tỏ ra ngỡ ngàng. Trong khi đó, Enzo Fernandez tỏ ra khá bình thản. Tuy nhiên, VAR không vào cuộc và trọng tài cũng không rút thẻ phạt với ngôi sao của Man City.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội và giới truyền quốc tế. Các tờ báo Anh đồng loạt cho rằng, Enzo Fernandez đã thoát thẻ đỏ một cách khó tin sau hành động phi thể thao.

Trong trận đấu này, Enzo Fernandez đã thi đấu 90 phút và chỉ rời sân nhường chỗ cho Nico O'Reilly ở thời gian bù giờ. Tuy nhiên, Enzo Fernandez và Man City đã thi đấu lép vế trước nhà ĐKVĐ Cúp C1 châu Âu.

PSG giành chiến thắng 4-2 dù phải làm khách trên sân Etihad nhờ các pha làm bàn của Desire Doue, Osmane Dembele, Vitinha và Maghnes Akliouche. Trong khi đó, Erling Haaland lập cú đúp cho Man City.