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Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C2 châu Âu hôm nay 15/10

Thứ Năm, 09:04, 15/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C2 châu Âu hôm nay 15/10 rạng sáng mai 16/10 với những cuộc đọ sức hấp dẫn giữa các ứng viên vô địch.

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Ảnh: UEFA

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C2 châu Âu hôm nay 15/10 rạng sáng mai 16/10, lượt trận thứ 2 giai đoạn vòng bảng (League Phase) sẽ diễn ra ở khung giờ 23h45 đêm và 02h00 rạng sáng theo giờ Việt Nam.

Trong số các trận đấu nổi bật ở khung giờ 23h45 đêm 15/10, AC Milan sẽ làm khách của RB Salzburg, Lyon tiếp đón Crystal Palace, Leverkusen chạm trán Lech Poznan, Sociedad đối đầu Union SG.

Ở loạt trận lúc 02h00 rạng sáng 16/10, Celta Vigo gặp Juventus là cặp đấu nổi bật nhất. Bên cạnh đó, Bournemouth sẽ tiếp đón Sturm Graz, Benfica so tài Celtic và Marseille đụng độ Olympiakos.

Theo thể thức thi đấu Cúp C2 châu Âu 2026/2027, 36 đội bóng tham dự sẽ chơi 8 lượt trận ở vòng bảng. Top 8 đội đứng đầu sẽ vào thẳng vào vòng 16 đội. Các đội xếp hạng 9 đến 24 sẽ đá vòng play-off knock-out (hai lượt đi - về) để tranh 8 vé còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp hạng từ 25 đến 36 sẽ bị loại.

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu hôm nay

23h45 ngày 15/10: RB Salzburg – AC Milan

23h45 ngày 15/10: Toreense – Sunderland

23h45 ngày 15/10: Celje – Omonia

23h45 ngày 15/10: AZ – Beer Sheva

23h45 ngày 15/10: Sparta – Lillestrom

23h45 ngày 15/10: Lyon – Crystal Palace

23h45 ngày 15/10: Union SG – Sociedad

23h45 ngày 15/10: Lech Poznan – Leverkusen

02h00 ngày 16/10: Ferencvaros – Plzen

02h00 ngày 16/10: Rennes – OFI

02h00 ngày 16/10: Dinamo – Anderlecht

02h00 ngày 16/10: NEC – Sofia

02h00 ngày 16/10: Celta Vigo – Juventus

02h00 ngày 16/10: Hoffeinheim – Besiktas

02h00 ngày 16/10: Bialystok – Ararat

02h00 ngày 16/10: Bournemouth – Sturm Graz

02h00 ngày 16/10: Benfica – Celtic

02h00 ngày 16/10: Marseille – Olympiakos

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Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất

VOV.VN - Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 có nhiều biến động sau loạt trận rạng sáng 15/10. PSG dẫn đầu với 6 điểm, bằng điểm Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid và Betis. Trong khi đó, Man City đứng thứ 17 sau thất bại 2-4 trước PSG.

PV/VOV.VN
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