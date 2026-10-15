Ảnh: UEFA

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C2 châu Âu hôm nay 15/10 rạng sáng mai 16/10, lượt trận thứ 2 giai đoạn vòng bảng (League Phase) sẽ diễn ra ở khung giờ 23h45 đêm và 02h00 rạng sáng theo giờ Việt Nam.

Trong số các trận đấu nổi bật ở khung giờ 23h45 đêm 15/10, AC Milan sẽ làm khách của RB Salzburg, Lyon tiếp đón Crystal Palace, Leverkusen chạm trán Lech Poznan, Sociedad đối đầu Union SG.

Ở loạt trận lúc 02h00 rạng sáng 16/10, Celta Vigo gặp Juventus là cặp đấu nổi bật nhất. Bên cạnh đó, Bournemouth sẽ tiếp đón Sturm Graz, Benfica so tài Celtic và Marseille đụng độ Olympiakos.

Theo thể thức thi đấu Cúp C2 châu Âu 2026/2027, 36 đội bóng tham dự sẽ chơi 8 lượt trận ở vòng bảng. Top 8 đội đứng đầu sẽ vào thẳng vào vòng 16 đội. Các đội xếp hạng 9 đến 24 sẽ đá vòng play-off knock-out (hai lượt đi - về) để tranh 8 vé còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp hạng từ 25 đến 36 sẽ bị loại.

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu hôm nay 23h45 ngày 15/10: RB Salzburg – AC Milan 23h45 ngày 15/10: Toreense – Sunderland 23h45 ngày 15/10: Celje – Omonia 23h45 ngày 15/10: AZ – Beer Sheva 23h45 ngày 15/10: Sparta – Lillestrom 23h45 ngày 15/10: Lyon – Crystal Palace 23h45 ngày 15/10: Union SG – Sociedad 23h45 ngày 15/10: Lech Poznan – Leverkusen 02h00 ngày 16/10: Ferencvaros – Plzen 02h00 ngày 16/10: Rennes – OFI 02h00 ngày 16/10: Dinamo – Anderlecht 02h00 ngày 16/10: NEC – Sofia 02h00 ngày 16/10: Celta Vigo – Juventus 02h00 ngày 16/10: Hoffeinheim – Besiktas 02h00 ngày 16/10: Bialystok – Ararat 02h00 ngày 16/10: Bournemouth – Sturm Graz 02h00 ngày 16/10: Benfica – Celtic 02h00 ngày 16/10: Marseille – Olympiakos