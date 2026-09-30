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Điều trớ trêu xuất hiện trong ngày ĐT Việt Nam bị ngắt chuỗi bất bại lịch sử

Thứ Tư, 12:00, 30/09/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam khép lại chuỗi 27 trận bất bại lịch sử sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, trong một ngày đầy trớ trêu khi chính đối thủ từng mở ra giai đoạn thăng hoa lại là người chặn đứng hành trình kỷ lục của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

ĐT Việt Nam chính thức khép lại hy vọng cạnh tranh chức vô địch sau khi phải nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận đấu tại Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia) diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều có mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, Thái Lan là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để tạo ra khác biệt.

Dieu tro treu xuat hien trong ngay Dt viet nam bi ngat chuoi bat bai lich su hinh anh 1
ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan và không còn cơ hội giành vé vào chung kết tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: HT)

Chiến thắng này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp Thái Lan chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc phải nhận thất bại kể từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Trước trận đấu, ĐT Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với thành tích 27 trận liên tiếp không thua. Chuỗi trận này trở thành kỷ lục bất bại dài nhất trong lịch sử ĐT Việt Nam.

Đáng chú ý, chính Thái Lan lại là đội gần nhất từng đánh bại Việt Nam trước khi hành trình bất bại bắt đầu. Ngày 10/9/2024, Việt Nam thua 1-2 trước Thái Lan trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình, trước khi mở ra chuỗi thăng hoa từ trận hòa 1-1 trước Ấn Độ ngày 12/10/2024.

Trong gần hai năm sau đó, ĐT Việt Nam trải qua giai đoạn thi đấu ấn tượng với 22 chiến thắng và 5 trận hòa. Thành tích này gắn liền với hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026, đánh dấu thời kỳ thành công đáng nhớ.

Dieu tro treu xuat hien trong ngay Dt viet nam bi ngat chuoi bat bai lich su hinh anh 2
Ảnh: HT

Trong chuỗi 27 trận bất bại, Việt Nam nhiều lần chạm trán Thái Lan và tạo ra những kết quả đáng chú ý. Tại chung kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam thắng 2-1 trên sân nhà ngày 2/1 và tiếp tục thắng 3-2 trên sân khách ngày 5/1 để đăng quang.

Đến ASEAN Cup 2026, hai đội tiếp tục đối đầu ở chung kết, nơi Việt Nam thắng 2-0 ở lượt đi ngày 22/8 và hòa 2-2 ở lượt về bốn ngày sau đó, qua đó lên ngôi với tổng tỷ số 4-2.

Tuy nhiên, chuỗi 27 trận bất bại ấy cuối cùng lại dừng đúng trước Thái Lan, đối thủ từng mở ra giai đoạn thăng hoa của Việt Nam. Dù vậy, thành tích 22 chiến thắng và 5 trận hòa vẫn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sở hữu chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á, vượt kỷ lục 21 trận của Thái Lan.

Ở giai đoạn 4/12/1995 đến 15/9/1996, Thái Lan từng lập chuỗi 21 trận bất bại với 16 chiến thắng và 5 trận hòa. Voi chiến đánh bại nhiều đối thủ như Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Singapore, Malaysia, đồng thời có các thắng lợi trước Phần Lan và Maldives, trước khi chuỗi này kết thúc bằng thất bại 0-4 trước Bulgaria vào ngày 8/11/1996.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.
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