Lý do ĐT Việt Nam hết cơ hội vào chung kết tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Trận thua 0-2 trước Thái Lan ở lượt hai bảng B đã khiến ĐT Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả này đồng thời giúp Voi chiến giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận và sớm đoạt vé vào chung kết.

ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đức Cường)

Với cục diện hiện tại, ĐT Việt Nam không thể vươn lên ngôi đầu bảng dù vẫn còn một trận chưa đấu. Ngay cả khi đánh bại ĐT Pakistan ở lượt cuối để có 6 điểm, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn xếp sau ĐT Thái Lan.

Nguyên nhân đến từ điều lệ giải đấu khi ưu tiên thành tích đối đầu trực tiếp nếu hai đội bằng điểm. Do đã để thua Thái Lan, ĐT Việt Nam chắc chắn đứng dưới đối thủ trong trường hợp cùng có 6 điểm sau vòng bảng.

Đây là kịch bản đáng tiếc khi ĐT Việt Nam bước vào giải với nhiều kỳ vọng lớn. Bên cạnh yếu tố kết quả, những tổn thất về lực lượng cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của đội.

Dù không còn cơ hội tranh chức vô địch, cuộc đối đầu với ĐT Pakistan ở lượt trận cuối vẫn mang ý nghĩa quan trọng. ĐT Việt Nam cần kết quả tích cực để giữ vững vị trí thứ 2 ở bảng B.

Nếu bảo toàn ngôi nhì bảng, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ giành quyền dự trận tranh hạng Ba. Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm nhân sự và giúp đội lấy lại sự tự tin.

Trong bối cảnh mục tiêu cao nhất không còn, việc hướng tới một vị trí tốt hơn vẫn là nhiệm vụ cần hoàn thành của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

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