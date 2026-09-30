Dư âm ĐT Việt Nam 0-2 ĐT Thái Lan: Không vô địch FIFA ASEAN Cup, không vấn đề

Trận thua đáng tiếc nhưng hợp lý

Tối 29/9, ĐT Việt Nam thua ĐT Thái Lan 0-2 ở FIFA ASEAN Cup 2026 và theo điều lệ giải, thầy trò HLV HLV Kim Sang Sik không thể vào chung kết và không còn cơ hội vô địch.

Ảnh: CTV Đức Cường.

Rõ ràng, luôn có những điều để lại những điều tiếc nuối khi ĐT Việt Nam thua trận và trận đấu với ĐT Thái Lan tối 29/9 trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup cũng không phải ngoại lệ. Nếu nói đây là trận đấu ĐT Việt Nam chơi cực kỳ tệ thì không đúng. Thầy trò ông Kim vẫn có được những thời điểm phối hợp tốt, đưa bóng đến sát cầu môn đối phương và tạo ra những cơ hội. Cái thiếu của ĐT Việt Nam trận đấu vừa qua là khả năng tận dụng thời cơ để ghi bàn.

Về phần ĐT Thái Lan, họ cũng thi đấu không phải quá nổi bật nhưng điều họ giải quyết tốt hơn ĐT Việt Nam chính là tính thời điểm để tung ra những pha tấn công quyết định và sự tỏa sáng của những cá nhân. 10 phút đầu tiên lấn lướt và bàn thắng mở tỷ số của Sarach chính là chìa khóa mở ra lợi thế cho ĐT Thái Lan để rồi từ đó đội bạn có được chiến thắng. Nếu khẳng định ĐT Thái Lan chơi hay hơn trong trận đấu này cũng không hẳn mà chính xác là thầy trò HLV Hudson đã chơi hợp lý hơn, hiệu quả hơn để có niềm vui sau cùng.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.

Nhìn rộng ra, ĐT Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu này tương đối gấp gáp khi chỉ có 1-2 ngày hội quân rồi thi đấu luôn trong khi ĐT Thái Lan có sự chuẩn bị dài hơi hơn với những chiến lược rõ ràng ngay sau thất bại ở ASEAN Cup là phải giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam bằng mọi giá và họ xứng đáng với kết quả này.

ASEAN Cup hay FIFA ASEAN Cup danh giá hơn?

Đầu tiên, cần phải khẳng định rằng đây là 2 giải đấu hoàn toàn khác nhau do LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và FIFA (LĐBĐ thế giới) tổ chức độc lập, tách biệt hoàn toàn với nhau nhưng đều có chung mục tiêu là hướng tới các sân chơi cho những đội tuyển bóng đá quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Chính chi tiết này khiến nhiều người theo dõi vẫn còn mơ hồ về sự tồn tại và cách thức vận hành của hai giải đấu.

ASEAN Cup, tiền thân là AFF Cup (Tiger Cup theo tên gọi quen thuộc của nhà tài trợ ban đầu) đã tồn tại được 30 năm, do AFF tổ chức và thường diễn ra 2 năm một lần. Đó là quãng thời gian đủ dài để giải đấu trở nên thân quen với giới chuyên môn, các đội bóng và người hâm mộ. Nhiều thế hệ khán giả cũng đã "đóng đinh" trong tiềm thức rằng đây là giải đấu quan trọng, danh giá nhất khu vực của bóng đá nam.

Ảnh: CTV Đức Cường.

Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup là giải đấu hoàn toàn mới do FIFA đứng ra tổ chức từ ý tưởng được công khai của Chủ tịch FIFA vào tháng 10/2025. Điều đó có nghĩa rằng từ khi có ý tưởng đến thời điểm FIFA ASEAN Cup được tổ chức lần đầu tiên vào năm nay là chưa tròn 1 năm. So sánh một cách vui vẻ thì với số năm tồn tại của ASEAN Cup, giải đấu này xứng đáng là em nhỏ.

Tất nhiên, FIFA ASEAN Cup cũng có một điểm lợi thế là giải đấu diễn ra trong dịp FIFA Days và các ĐTQG sẽ có được lực lượng mạnh nhất khi các CLB bắt buộc nhả người. Khi đó, chất lượng chuyên môn của các trận đấu cũng được tăng lên cao hơn so với ASEAN Cup truyền thống.

Dù vậy, trong khi ASEAN Cup truyền thống do AFF tổ chức đã và đang có chu kỳ rất ổn định 2 năm một lần thì FIFA ASEAN Cup giống như một giải đấu thử nghiệm của FIFA và việc giải đấu này còn tồn tại sau năm 2026 hay không và tồn tại dưới hình thức nào thì vẫn còn là dấu hỏi.

Thật khó để khẳng định ASEAN Cup hay FIFA ASEAN Cup danh giá hơn nhưng qua những phân tích kể trên, chúng ta đã có thể nhận xét đâu là giải đấu truyền thống và có tầm ảnh hưởng hơn đến các đội bóng trong khu vực.

Những bài học rút ra

Cũng chính vì sự ra đời và đi vào vận hành gấp gáp của FIFA ASEAN Cup, quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam cũng gấp gáp và không được kỹ càng như những giải đấu trước. FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA coi như giải đấu thử nghiệm để xem xét độ hiệu quả trước khi đưa vào vận hành lâu dài và ĐT Việt Nam cũng phần nào đó xem FIFA ASEAN Cup 2026 như một giải đấu thử nghiệm, rút ra bài học cho những lần tham dự sau nếu giải đấu chính thức được đưa vào chu kỳ ổn định.

ĐT Việt Nam đã có kế hoạch chuẩn bị cho các hoạt động năm 2026 từ rất sớm với trọng tâm là ASEAN Cup diễn ra vào tháng 7, tháng 8 và chúng ta đã giành chức vô địch với tất cả điểm rơi phong độ của các cầu thủ là ở giải đấu đó.

Ảnh: CTV Đức Cường.

Giờ đây khi FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra ở một thời gian ngắn ngay sau đó cũng khiến các cầu thủ mệt mỏi, khó duy trì phong độ cao nhất và thực tế "cơn bão chấn thương" đã càn quét đội hình ĐT Việt Nam khiến ông Kim luôn phải xoay tua, lắp ghép khiên cưỡng ở 2 trận đấu đã qua. Kết quả 2 trận với Philippines và Thái Lan đã phải ánh đúng thực tế sức mạnh của ĐT Việt Nam tại giải đấu trên đất Indonesia.

Giải đấu nào ban đầu mới được hình thành cũng cần thời gian để đón nhận, chuẩn bị trước khi chính thức hoạt động theo một hệ thống, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng ở tình trạng như vậy.

Do đó, việc ĐT Việt Nam không thể vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 không phải là vấn đề quá lớn mà nó còn là một bài học giá trị để thầy trò ông Kim Sang Sik rà soát lại mục tiêu, chỉnh lại điểm rơi phong độ sao cho hợp lý nhất khi trước mắt là giải đấu rất lớn mang tên Asian Cup (vô địch châu Á) năm 2027.