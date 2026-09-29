HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

Tối 29/9, ĐT Việt Nam thua ĐT Thái Lan 0-2 ở FIFA ASEAN Cup 2026 và theo điều lệ giải, thầy trò HLV HLV Kim Sang Sik không thể vào chung kết, đồng thời không còn cơ hội vô địch.

Ảnh: HT.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam nói: "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức.

Tôi đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2 trong trận đấu với Thái Lan. Dù vậy, kết quả thật đáng tiếc khi chúng tôi đã để thua. Tất nhiên, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về HLV trưởng. Ở thời điểm này, tôi cảm thấy rất tiếc và thất vọng.

Điều tôi cần làm lúc này là tổ chức một cuộc họp với các cầu thủ, tập trung vào những điều đã làm tốt và những điều chưa tốt, đồng thời tiếp tục trao đổi với họ.

Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn trận đấu thứ ba và thứ tư, nên chưa thể biết trước kết quả. Tôi sẽ chuẩn bị 100% cho trận gặp Pakistan để hướng đến kết quả tốt.

Chúng tôi vẫn còn trận đấu với Pakistan. Thái Lan đã thắng cả hai trận, còn chúng tôi có một chiến thắng và một thất bại. Nhưng từ giờ đến khi giải đấu kết thúc, chúng ta chưa thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nỗ lực hết sức".

Theo lịch, trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Pakistan sẽ diễn ra lúc 16h ngày 2/10 tới.