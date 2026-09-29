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Xuân Son chấn thương khi thi đấu cho ĐT Việt Nam, FIFA hỗ trợ CLB Nam Định

Thứ Ba, 11:00, 29/09/2026
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VOV.VN - Xuân Son chấn thương khi thi đấu cho ĐT Việt Nam ở FIFA Days nên theo quy định, CLB Nam Định sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ FIFA.

Sáng 29/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở về Hà Nội, sau khi chia tay ĐT Việt Nam tại Bandung để tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương.

xuan son chan thuong khi thi dau cho Dt viet nam, fifa ho tro clb nam Dinh hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Chuyến bay của Xuân Son khởi hành từ Jakarta lúc 1h30 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 05h34 cùng ngày (sớm hơn dự kiến gần 1 tiếng). Gia đình Xuân Son đã có mặt tại sân bay để đón cầu thủ này và sau đó di chuyển về Ninh Bình (Nam Định cũ).

Trước đó, sau khi được đưa đi kiểm tra y tế tại Indonesia, Xuân Son được xác định tổn thương cơ đùi sau, với thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần.

Theo nguyện vọng của Xuân Son, HLV trưởng Kim Sang Sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam nhằm thuận tiện cho sinh hoạt và tiếp tục quá trình điều trị. VFF sẽ phối hợp với CLB chủ quản theo dõi sát sao quá trình điều trị, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết để Xuân Son có điều kiện hồi phục tốt nhất.

Theo quy định của FIFA, khi một cầu thủ bị chấn thương khi phục vụ ĐTQG trong dịp FIFA Days, CLB chủ quản của cầu thủ đó sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ FIFA. Do đó, khi Xuân Son chấn thương ở FIFA ASEAN Cup, CLB Nam Định sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ FIFA. 

Đây là cơ chế được FIFA áp dụng nhằm bảo vệ quyền lợi của các CLB khi cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển và không thể thi đấu cho CLB vì chấn thương trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế.

PV/VOV.VN
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