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Đình Bắc chấn thương, lỡ cơ hội chạm trán đội bóng Nhật Bản

Thứ Sáu, 08:29, 09/10/2026
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VOV.VN - Đình Bắc chấn thương trong trận đấu CLB CAHN gặp Lion City ở Cúp C1 Đông Nam Á và sẽ phải vắng mặt trong trận đấu đại diện V-League gặp Kashima Antlers ở Cúp C1 châu Á.

Trong trận đấu CLB CAHN gặp Lion City ở Cúp C1 Đông Nam Á, Đình Bắc được bố trí dự bị và chỉ vào sân từ phút 57. Đến phút 90+5, anh bị đau và phải rời sân sau tình huống va chạm không quá mạnh với cầu thủ chủ nhà.

Theo ghi nhận, Đình Bắc không thể đứng vững và phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế mới có thể bước ra khỏi sân. 

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Đình Bắc chấn thương. (Ảnh: CLB CAHN).

Hiện tại, chưa có thông báo chính thức về chấn thương của Đình Bắc nhưng với những biểu hiện trên sân của cầu thủ này ở trận đấu tối 8/10, khả năng tiền đạo sinh năm 2004 ra sân trong trận đại diện V-League gặp Kashima Antlers ở Cúp C1 châu Á vào ngày 13/10 là gần như bằng không. 

Chấn thương của Đình Bắc tiếp tục là lời nhắc về mức độ cày ải mà cầu thủ này phải trải qua trong thời gian gần đây. Tính từ ngày 24/7 đến 6/10, Đình Bắc đã ra sân tới 18 trận cho cả CLB và đội tuyển Việt Nam, trung bình chưa đầy 3 ngày lại phải thi đấu một trận. Đó là còn chưa kể trước đó, anh thi đấu cho U23 Việt Nam ở U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, U23 châu Á 2026. 

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Ngoài Đình Bắc, CLB CAHN cũng đang gặp nhiều ca chấn thương khác, trong đó có trường hợp của ngoại binh David Henen, cầu thủ đang phải nghỉ khoảng 4 tuần. 

Ở trận đấu sắp tới với Kashima Antlers ở Cúp C1 châu Á, CLB CAHN sẽ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy vào 19h15 ngày 13/10. 

PV/VOV.VN
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