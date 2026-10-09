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U17 Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho U17 World Cup 2026

Thứ Sáu, 08:00, 09/10/2026
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VOV.VN - U17 Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho U17 World Cup 2026 khi có đến hai chuyến tập huấn nước ngoài.

Trong thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, các cầu thủ U17 Việt Nam duy trì cường độ tập luyện với trọng tâm là xây dựng nền tảng thể lực, đồng thời tiếp tục rèn giũa kỹ năng và các mảng miếng chiến thuật.

Kể từ khi hội quân ngày 20/9 đến nay, U17 Việt Nam đã có ba trận đấu tập với những đối thủ chất lượng gồm U23 Hà Nội, U19 PVF và CLB V-League Hà Nội. Đây là những cữ dượt cần thiết giúp HLV Cristiano Roland có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện những phương án chuyên môn hướng tới sân chơi thế giới.

u17 viet nam co ke hoach chuan bi dac biet cho u17 world cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Đáng chú ý, U17 Việt Nam sẽ có đến hai chuyến tập huấn nước ngoài trước khi chính thức tranh tài ở U17 World Cup 2026. Dự kiến, ngày 19/10, đội tuyển sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày. Sau đó, đội tiếp tục có khoảng 10 ngày tập huấn tại Các tiểu vương quốc ả rập thống nhất trước khi di chuyển sang Qatar

Theo lịch thi đấu U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h00 ngày 20/11. Đến 22h30 ngày 23/11, U17 Việt Nam chạm trán U17 New Zealand, đương kim vô địch khu vực châu Đại Dương. Ở lượt trận cuối vòng bảng, diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11, thầy trò HLV Cristiano Roland đối đầu U17 Mali.

PV/VOV.VN
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