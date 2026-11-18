Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa được xác định gặp đa chấn thương ở khớp gối phải, bao gồm rách một phần dây chằng bên ngoài, tổn thương sụn chêm và phù dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau. Với tình trạng này, chân sút sinh năm 2004 dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 4 tuần đến 2 tháng để điều trị và hồi phục.

Đình Bắc dính chấn thương nặng (Ảnh: Hoài Thương)

Chấn thương xuất hiện sau quãng thời gian Đình Bắc liên tục thi đấu cho CLB CAHN và ĐT Việt Nam. Đáng chú ý, cầu thủ 22 tuổi vẫn chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thua Kyrgyzstan với tỉ số 1-2 tối 17/11.

Tính từ đầu năm 2026, tiền đạo này đã có trên dưới 50 lần ra sân trên mọi đấu trường ở cấp CLB và ĐTQG, với mật độ thi đấu dày đặc khiến anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi cần thiết.

HLV Mano Polking từng bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải của Đình Bắc và mong muốn HLV Kim Sang Sik không triệu tập cầu thủ này trong đợt FIFA Days tháng 11. Dù vậy, tiền đạo xứ Nghệ vẫn thi đấu trọn vẹn 2 trận giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trước khi chấn thương được phát hiện qua kiểm tra y tế.

Việc Đình Bắc dính chấn thương nặng là tin không vui với CAHN, bởi đội bóng ngành công an đang phải chinh chiến trên 4 mặt trận gồm V-League, Cúp quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á 2026/27.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mano Polking sẽ tiếp đón Johor Darul Ta'zim lúc 19h30 trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận thứ 2 bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 và sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

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