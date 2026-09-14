Khởi tranh Cúp C1 châu Á 2026/2027: Chờ đợi CLB CAHN ra sân

Cúp C1 châu Á 2026/2027 có sự tham dự của 32 đội bóng. Các đội thi đấu theo thể thức gần giống với Cúp C1 châu Âu nhưng chia theo hai khu vực Đông và Tây, mỗi khu vực 16 đội thi đấu riêng biệt.

Ảnh: AFC.

Ở mỗi khu vực, các CLB sẽ thi đấu 8 trận để xếp hạng, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu tiếp theo (vòng 16 đội, loại trực tiếp).

Năm nay, người hâm mộ Việt Nam sẽ mong chờ màn ra mắt sân chơi số một châu Á của CLB CAHN sau khi đại diện V-League có chiến thắng ở vòng loại. Đối thủ của CLB CAHN sẽ là Gamba Osaka (Nhật Bản).

Ngoài ra, trận Al Nassr (Saudi Arabia) gặp Al Ain (UAE) cũng thu hút sự chú ý khi CR7 sẽ trở lại với sân chơi Cúp C1 châu Á sau 1 mùa giải phải cùng Al Nassr thi đấu Cúp C2 châu Á.

Dù vậy, đó là những trận đấu của ngày 15/9. Ngày hôm nay 14/9 sẽ có 6 trận ở khu vực phía Tây gồm: Neftchi (Uzbekistan) gặp Air Force (Iraq) lúc 20h45, Shabab Al Ahli (UAE) vs Tractor (Iran) lúc 23h. Cùng lúc 23h là trận Al Shamal (Qatar) vs Al Ittihad (Saudi Arabia).

Ở khung 1h15 ngày 15/9 theo giờ Việt Nam có 3 trận: Esteghlal (Iran) vs Al Sadd (Qatar), Al Ahli (Saudi Arabia) gặp Pakhtakor (Uzbekistan) và Al Qadsiah (Saudi Arabia) đấu Al Wasl (UAE).