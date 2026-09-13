Gamba Osaka có thành tích "siêu tệ" trước trận gặp CLB CAHN ở Cúp C1 châu Á

Vào ngày 15/9 tới, CLB CAHN có chuyến làm khách đến sân của đại diện Nhật Bản - Gamba Osaka ở ngày ra quân Cúp C1 châu Á 2026/2027. Đại diện V-League đã có mặt ở Nhật Bản từ hôm 11/9 để chuẩn bị cho trận đấu này.

Gamba Osaka đang khủng hoảng phong độ trước ngày gặp CLB CAHN. (Ảnh: AFC).

Trước trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng CLB CAHN sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi trình độ đôi bên chênh lệch. Tuy nhiên, nhìn vào phong độ của đôi bên thời gian gần đây, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể nghĩ về kết quả tích cực.

CLB CAHN đã toàn thắng 4 trận đấu chính thức kể từ đầu mùa trên tất cả các đấu trường, thậm chí còn chưa để thủng lưới bàn nào. Lực lượng ngoại binh cũng được đội ĐKVĐ V-League xoay tua rất hợp lý.

Trong khi đó, sau 9 trận chính thức đã ra sân kể từ đầu mùa, Gamba Osaka chỉ thắng được 3 trận, còn lại là 3 trận hòa và 3 trận thua. Trong 4 trận gần nhất, Gamba Osaka cũng không thắng được trận nào và có đến 3 trận không thể ghi bàn.

Chuỗi phong độ đáng thất vọng của Gamba Osaka khiến họ tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng J1 League với chỉ 6 điểm sau 7 vòng đấu.

Lực lượng của Gamba Osaka không có quá nhiều xáo trộn so với mùa trước nhưng việc HLV Jens Wissing chia tay đã khiến lối chơi của Gamba phần nào đó bị xáo trộn khi tân HLV Tomokazu Myojin chưa để lại nhiều dấu ấn.

Thực tế, Gamba cũng đã từng thua đội bóng Đông Nam Á là Bangkok United 0-1 trên sân nhà và hòa CLB Thái Lan khác là Ratchaburi 1-1 trên hành trình vô địch Cúp C2 châu Á mùa trước.

Do đó, nếu CLB CAHN duy trì được sự tập trung cùng phong độ như những trận gần đây, đại diện V-League hoàn toàn có thể nghĩ về điểm số trong trận đấu trên sân Panasonic vào 17h ngày 15/9.