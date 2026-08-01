Đình Bắc trải lòng sau khi bị thay ra sớm ở trận Việt Nam 0-0 Singapore

Sau khi lập hat-trick giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Timor Leste 7-0, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được trao suất đá chính trong cuộc tiếp đón ĐT Singapore. Tuy nhiên, tiền đạo này đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và bị HLV Kim Sang Sik thay ra ngay trong hiệp 1.

Đình Bắc có trải nghiệm đáng quên khi ĐT Việt Nam hòa ĐT Singapore 0-0 tại Mỹ Đình. (Ảnh: Dương Thuật)

Ở cuộc họp báo sau khi ĐT Việt Nam hòa ĐT Singapore 0-0, HLV Kim Sang Sik lý giải: “Đình Bắc vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Tài Lộc vào sân đã thể hiện tốt và có pha dứt điểm dội xà ngang. Sắp tới, chúng tôi sẽ có trận đấu với ĐT Indonesia và ĐT Campuchia. Tôi sẽ cố gắng sử dụng 2 cầu thủ này tốt hơn”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: “Tôi biết Đình Bắc cảm thấy tiếc nuối vì bị thay ra sớm. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng cần hy sinh về mục tiêu chung của toàn đội. Tôi sẽ động viên để Đình Bắc chơi tốt hơn ở trận đấu tiếp theo”.

Trải qua trận đấu không như ý trước ĐT Singapore, Nguyễn Đình Bắc thẳng thắn thừa nhận mình đã thi đấu chưa tốt và sẽ tập luyện chăm chỉ hơn để trả lời bằng màn trình diễn trên sân. Tiền đạo này cũng gửi lời cảm ơn tới sự động viên từ người hâm mộ cũng như khẳng định khát khao cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Chia sẻ trên trang cá nhân của Đình Bắc. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Có rất nhiều lời động viên mà Bắc nhận được sau trận đấu, Bắc cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều! Bắc vẫn sẽ luôn hết mình vì màu cờ sắc áo ạ! Hẹn gặp lại mọi người!” – Nguyễn Đình Bắc chia sẻ trên trang cá nhân.

Ở lượt trận kế tiếp tại bảng A ASEAN Cup 2026, Đình Bắc và các đồng đội sẽ gặp ĐT Indonesia trên sân khách vào lúc 20h30 ngày 3/8. Sau đó, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón ĐT Campuchia vào lúc 20h00 ngày 7/8.

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