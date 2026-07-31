Kết quả ASEAN Cup: Xà ngang từ chối siêu phẩm, Việt Nam rơi điểm trước Singapore
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup: Xà ngang từ chối siêu phẩm, Việt Nam rơi điểm trước Singapore trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Bước vào màn tiếp đón Singapore trên sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sớm đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Mặt sân Mỹ Đình đẹp dù trời mưa lớn trước khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, trong ngày kém duyên, bộ ba Đình Bắc - Xuân Son - Hoàng Hên liên tiếp bắn phá khung thành thủ môn Izwan Mahbud bên phía Singapore nhưng không thể ghi bàn. Khi thủ môn Izwan Mahbud bị đánh bại thì cú sút xa uy lực của Hoàng Đức lại đưa bóng dội xà ngang bật ra hết sức đáng tiếc.
Thậm chí, riêng Đình Bắc đã bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn mười mươi và sớm bị HLV Kim Sang Sik thay ra ngay cuối hiệp một để đưa Tài Lộc vào sân.
Bước sang hiệp hai, thế chủ động vẫn hoàn toàn thuộc về ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, Hoàng Hên và Son vẫn hoàn toàn im tiếng trước hàng thủ số đông của Singapore. Cơ hội tốt nhất trong hiệp hai của đội bóng áo đỏ thuộc về Tiến Anh và Tài Lộc. Nếu như Tiến Anh dứt điểm chệch cột dọc thì Tài Lộc dù đã đánh bại thủ môn Izwan Mahbud nhưng lại đưa bóng trúng xà ngang đầy tiếc nuối.
Nếu không nhờ phản xạ xuất thần của thủ môn Lê Giang Patrik, có lẽ ĐT Việt Nam đã phải nhận bàn thua ở phút cuối trận sau tình huống dứt điểm của Mahler hay Ilhan Fandi.
Chung cuộc, ĐT Việt Nam chia điểm Singapore với tỷ số hòa 0-0.
Đội hình dự kiến:
Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.
Singapore: Mahbud, Fandi Irfan, Harun, Tan Han Wei, Ui Yong Song, Stewart, Nakamura, Shahiran, Abdullah, Kweh Glen, Fandi Ilhan.
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Dù đây là lượt trận thứ ba nhưng với ĐT Việt Nam, đây mới là trận thứ hai tại giải (thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ ở lượt trận trước).
Sau khi đã có thắng lợi 7-0 ở ngày ra quân, ĐT Việt Nam đang hướng tới chiến thắng tiếp theo. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, cơ hội đi tiếp vào bán kết sẽ rất lớn. Sau những gì các đội Việt Nam và Singapore đã thể hiện từ đầu giải, khả năng ĐT Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Bước vào giải đấu với tư cách ĐKVĐ, chúng tôi không lấy đó làm áp lực mà coi đây là động lực. Mỗi trận là một trận chung kết. Đặc biệt khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi sẽ không chùn bước. Chúng tôi sẽ tập trung để giành kết quả tốt trong trận đấu này.
Chúng tôi có lợi thế 1 tuần nghỉ ngơi và hồi phục trước khi bước vào trận gặp ĐT Singapore. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt và giành kết quả thuận lợi ở trận gặp ĐT Singapore. Sau đó, chúng tôi sẽ tính toán cho trận đấu tiếp theo gặp ĐT Indonesia cũng như làm sao để các cầu thủ hồi phục tốt nhất".
Trong khi đó, nhà cầm quân Gavin Lee của ĐT Singapore nói: "Tôi sẽ không thay đổi cách tư duy cũng như cách tiếp cận trận đấu. ĐT Singapore luôn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu, cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình và hướng tới 3 điểm. ĐT Singapore đã có kết quả tốt ở 2 trận đầu tiên và tôi nghĩ với tiềm năng hiện tại, chúng tôi có thể giành chiến thắng.
ĐT Việt Nam có những cầu thủ tấn công hay như Quang Hải, Đình Bắc, Xuân Son hay Hoàng Hên. Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT Việt Nam không nằm ở một vài vị trí. Họ có một tập thể chất lượng, một HLV chất lượng. Vì thế, chúng tôi phải tập trung đối phó với toàn đội chứ không chỉ với một vài cầu thủ".
Về đối thủ Singapore ở trận này, ĐT Việt Nam sẽ cần đặc biệt lưu tâm đến bộ đôi cầu thủ nhập tịch của ĐT Singapore là Kyoga Nakamura (gốc Nhật Bản) và Song Ui Young (gốc Hàn Quốc).
Kyoga Nakamura sinh năm 1996, anh hiện đang khoác áo CLB Lion City Sailors ở Singapore. Nakamura đến chơi bóng ở Singapore từ tháng 1/2019 và hoàn tất thủ tục nhập tịch năm 2024.
Trong sự nghiệp của mình, Nakamura từng khoác áo U17, U18 Nhật Bản. Đáng chú ý, anh từng tham dự U17 World Cup 2013 với ĐT U17 Nhật Bản. Ở giải đấu này, Nakamura và các đồng đội vào đến vòng 1/8, còn bản thân cầu thủ cao 1m65 có 3 lần ra sân với 177 phút thi đấu.
Trong khi đó, Song Ui Young gốc Hàn Quốc, đến thi đấu ở Singapore từ năm 2011 và đã lên khoác áo ĐT Singapore từ kỳ ASEAN Cup 2020 được tổ chức năm 2021.
Thực tế, ĐT Việt Nam đã đối đầu với cả 2 cầu thủ này ở các kỳ ASEAN Cup trước đây. Năm 2022, Song Ui Young góp mặt trong trận đấu ĐT Việt Nam hòa ĐT Singapore 0-0 ở vòng bảng. Trong khi đó, Nakamura góp ở vòng bán kết, nơi ĐT Singapore gặp ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2024, Chính Nakamura đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong trận đấu lượt về ở sân Việt Trì.
Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên ĐT Việt Nam đối đầu với cả 2 cầu thủ trên trong cùng một trận đấu. Đó sẽ là thử thách với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam ở màn so tài tối nay.
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1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ truyền thống, trong khi các cầu thủ Singapore mặc áo xanh - quần đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
8': Dứt điểm !!! Pha chuyển đổi trạng thái rất nhanh của ĐT Việt Nam. Tiến Anh băng lên trước khi tỉa bóng sang cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà cho Hoàng Hên thả bóng tinh tế vào vòng cấm để Xuân Son xoay người dứt điểm chân phải nhưng bóng trúng hậu vệ Singapore bật ra.
10': Sút xa !!! Kyoga tung ra cú dứt điểm chân trái từ cự li khoảng gần 30m đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang Patrik bên phía ĐT Việt Nam.
12': Nguy hiểm !!! Đình Bắc đột phá từ cánh trái theo hướng tấn công của ĐT Việt Nam vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải trong vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Izwan Mahbud bên phía Singapore.
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18': Không vào !!! Tiến Anh thoải mái đột phá vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán ngay sát mép vòng cấm đối phương khiến thủ môn Izwan Mahbud phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Singapore. Sau đó, Đình Bắc băng vào bắt volley chân phải một chạm đá bồi nhưng bóng đi vọt xà ngang hết sức đáng tiếc.
21': Cơ hội !!! Tiến Anh treo bóng vào vòng cấm chuẩn xác từ cánh phải theo hướng lên bóng của ĐT Việt Nam để Đình Bắc thoải mái băng vào tung ra cú volley chân phải một chạm khi không bị hậu vệ Singapore theo kèm nhưng bóng lại đi quá cao so với khung thành thủ môn Izwan Mahbud.
26': Căng ngang !!! Bóng được phất dài để Xuân Son phá bẫy việt vị thoát xuống xâm nhập vòng cấm và chuyền sệt đưa bóng cắt ngang khung thành thủ môn Izwan Mahbud. Tuy nhiên, một hậu vệ Singapore đã kịp lùi về cản phá trước khi Đình Bắc kịp chạm bóng dứt điểm cận thành.
Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Hoàng Đức treo bóng như đặt vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của ĐT Việt Nam để Thành Chung lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Izwan Mahbud bên phía Singapore trong gang tấc.
29': Không vào !!! Tiến Anh treo bóng bằng chân trái vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của ĐT Việt Nam để Xuân Son ngả người móc bóng điệu nghệ nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Izwan Mahbud đã chọn sẵn.
Ngay sau đó, hậu vệ Singapore để Quang Hải cướp bóng ngay bên phần sân nhà và Hoàng Đức tung ra cú nã đại bác chân trái rất nhanh từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Izwan Mahbud đã đứng chôn chân nhưng bóng trúng xà ngang bật ra.
33': Dứt điểm !!! Hoàng Đức xoay sở khéo léo trong vòng vây 3 hậu vệ Singapore trước vòng cấm đối phương tạo cơ hội Hoàng Hên thoải mái tung ra cú dứt điểm chân trái đưa bóng chạm người hậu vệ áo xanh đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Izwan Mahbud.
Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Quang Hải treo bóng chuẩn xác để Thành Chung di chuyển băng cắt đánh đầu đưa bóng lượn về góc xa đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Izwan Mahbud.
40': Đánh đầu !!! Tiến Anh treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà để Văn Vĩ xâm nhập vòng cấm dứt điểm bằng đầu cận thành nhưng bóng trúng hậu vệ Singapore trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Izwan Mahbud.
45'+2: Hết hiệp một !!! ĐT Việt Nam tạm hòa Singapore không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên hoàn toàn dồn ép đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
48': Không được !!! Bóng được treo từ cánh phải theo hướng lên bóng của ĐT Việt Nam để Xuân Son thoát xuống khống chế bóng khéo léo trong vòng vây 2 hậu vệ Singapore trước khi trả về tuyến hai cho Hoàng Hên thoải mái dứt điểm chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Izwan Mahbud.
50': Cơ hội !!! Song Ui-Young thoải mái tung ra cú dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang Patrik bên phía ĐT Việt Nam.
60': Nguy hiểm !!! Tài Lộc đột phá trong vòng vây 2 hậu vệ Singapore trước khi căng ngang để Xuân Son và Hoàng Hên tạo điều kiện cho Tiến Anh băng lên thoải mái dứt điểm chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Izwan Mahbud.
63': Sai lầm !!! Văn Hậu chuyền thẳng bóng vào chân cầu thủ đối phương bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Anuar xâm nhập trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân phải đưa bóng chạm người Thành Chung đi hết đường biên ngang.
Ngay sau đó, Kyoga Nakamura chuyền bóng sệt từ chấm đá phạt góc để Mahler thoải mái băng vào dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang Patrik của ĐT Việt Nam.
68': Sút xa !!! Quang Hải tung ra cú dứt điểm chân trái quyết đoán từ cự li khoảng 35m đưa bóng đi sạt cột dọc khugn thành thủ môn Izwan Mahbud bên phía Singapore.
77': Không vào !!! Kyoga Nakamura treo bóng tinh tế vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp để Mahler đệm bóng cận thành bằng chân trái khiến thủ môn Lê Giang Patrik phải bay người đấm bóng cứu thua cho ĐT Việt Nam.
80': Xà ngang cứu thua !!! Tài Lộc tung ra cú dứt điểm chân trái căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Izwan Mahbud không thể chạm bóng nhưng bóng dội xà ngang bật ra hết sức đáng tiếc.
84': Cơ hội !!! Anuar xoay người dứt điểm chân trái trong vòng cấm đưa bóng chạm chân Văn Hậu đổi hướng nhưng thủ môn Lê Giang Patrik vẫn đổ người ôm gọn bóng cứu thua cho ĐT Việt Nam.
90'+5: HẾT GIỜ !!! ĐT Việt Nam và Singapore hòa nhau không bàn thắng trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ở bảng A ASEAN Cup 2026.
Kết quả Việt Nam vs Singapore
HLV Kim Sang Sik có thể sẽ trao cơ hội ra sân cho trung vệ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.
Trung vệ Đinh Quang Kiệt là nhân tố đáng chú ý trong đội hình ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 khi sở hữu chiều cao lên tới 1m96. Vai trò của cầu thủ 19 tuổi này càng được quan tâm sau khi tiền đạo Mitchell Baker lập hat-trick giúp ĐT Indonesia thắng ĐT Campuchia 5-1.
Có ý kiến cho rằng, Quang Kiệt có cùng chiêu cao 1m96 như Mitchell Baker và sẽ là phương án hứa hẹn để theo kèm tiền đạo này khi ĐT Việt Nam tới làm khách của ĐT Indonesia vào ngày 3/8 tới. Do đó, cuộc tiếp đón ĐT Singapore vào tối 31/7 sẽ là dịp lý tưởng để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm Đinh Quang Kiệt.
Nói về khả năng sử dụng Đinh Quang Kiệt ở trận gặp ĐT Singapore, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi chưa thể nói trước liệu cậu ấy có ra sân thi đấu hay không. Tuy nhiên, nếu tình hình cho phép, tôi sẽ trao cơ hội cho Đinh Quang Kiệt. Chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng cậu ấy nếu cần tạo điều kiện cho một số cầu thủ nghỉ ngơi”.
HLV Kim Sang Sik cũng úp mở việc ĐT Việt Nam sẽ xoay tua đội hình và có những tính toán nhân sự hợp lý nhằm hướng tới chuyến làm khách của ĐT Indonesia, sau khi tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà Mỹ Đình.
“Chúng tôi đã theo dõi ĐT Indonesia thi đấu và có những phân tích về đối thủ. Về chiến thuật, tôi chưa thể công bố. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ căn cứ vào thể trạng của các cầu thủ để có tính toán nhân sự hợp lý. Mục tiêu trước mắt của ĐT Việt Nam vẫn là giành kết quả tốt trước ĐT Singapore, sau đó mới tính tới trận gặp ĐT Indonesia” – HLV Kim Sang Sik cho hay.
Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore vào lúc 20h ngày 31/7. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào trận gặp ĐT Indonesia trên sân khách vào lúc 20h30 ngày 3/7.
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