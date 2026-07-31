Kết quả ASEAN Cup: Xà ngang từ chối siêu phẩm, Việt Nam rơi điểm trước Singapore

12:09

Dù đây là lượt trận thứ ba nhưng với ĐT Việt Nam, đây mới là trận thứ hai tại giải (thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ ở lượt trận trước).

Sau khi đã có thắng lợi 7-0 ở ngày ra quân, ĐT Việt Nam đang hướng tới chiến thắng tiếp theo. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, cơ hội đi tiếp vào bán kết sẽ rất lớn. Sau những gì các đội Việt Nam và Singapore đã thể hiện từ đầu giải, khả năng ĐT Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Bước vào giải đấu với tư cách ĐKVĐ, chúng tôi không lấy đó làm áp lực mà coi đây là động lực. Mỗi trận là một trận chung kết. Đặc biệt khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi sẽ không chùn bước. Chúng tôi sẽ tập trung để giành kết quả tốt trong trận đấu này.

Chúng tôi có lợi thế 1 tuần nghỉ ngơi và hồi phục trước khi bước vào trận gặp ĐT Singapore. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt và giành kết quả thuận lợi ở trận gặp ĐT Singapore. Sau đó, chúng tôi sẽ tính toán cho trận đấu tiếp theo gặp ĐT Indonesia cũng như làm sao để các cầu thủ hồi phục tốt nhất".

Trong khi đó, nhà cầm quân Gavin Lee của ĐT Singapore nói: "Tôi sẽ không thay đổi cách tư duy cũng như cách tiếp cận trận đấu. ĐT Singapore luôn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu, cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình và hướng tới 3 điểm. ĐT Singapore đã có kết quả tốt ở 2 trận đầu tiên và tôi nghĩ với tiềm năng hiện tại, chúng tôi có thể giành chiến thắng.

ĐT Việt Nam có những cầu thủ tấn công hay như Quang Hải, Đình Bắc, Xuân Son hay Hoàng Hên. Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT Việt Nam không nằm ở một vài vị trí. Họ có một tập thể chất lượng, một HLV chất lượng. Vì thế, chúng tôi phải tập trung đối phó với toàn đội chứ không chỉ với một vài cầu thủ".

Về đối thủ Singapore ở trận này, ĐT Việt Nam sẽ cần đặc biệt lưu tâm đến bộ đôi cầu thủ nhập tịch của ĐT Singapore là Kyoga Nakamura (gốc Nhật Bản) và Song Ui Young (gốc Hàn Quốc).

Kyoga Nakamura sinh năm 1996, anh hiện đang khoác áo CLB Lion City Sailors ở Singapore. Nakamura đến chơi bóng ở Singapore từ tháng 1/2019 và hoàn tất thủ tục nhập tịch năm 2024.

Trong sự nghiệp của mình, Nakamura từng khoác áo U17, U18 Nhật Bản. Đáng chú ý, anh từng tham dự U17 World Cup 2013 với ĐT U17 Nhật Bản. Ở giải đấu này, Nakamura và các đồng đội vào đến vòng 1/8, còn bản thân cầu thủ cao 1m65 có 3 lần ra sân với 177 phút thi đấu.

Trong khi đó, Song Ui Young gốc Hàn Quốc, đến thi đấu ở Singapore từ năm 2011 và đã lên khoác áo ĐT Singapore từ kỳ ASEAN Cup 2020 được tổ chức năm 2021.

Thực tế, ĐT Việt Nam đã đối đầu với cả 2 cầu thủ này ở các kỳ ASEAN Cup trước đây. Năm 2022, Song Ui Young góp mặt trong trận đấu ĐT Việt Nam hòa ĐT Singapore 0-0 ở vòng bảng. Trong khi đó, Nakamura góp ở vòng bán kết, nơi ĐT Singapore gặp ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2024, Chính Nakamura đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong trận đấu lượt về ở sân Việt Trì.

Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên ĐT Việt Nam đối đầu với cả 2 cầu thủ trên trong cùng một trận đấu. Đó sẽ là thử thách với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam ở màn so tài tối nay.