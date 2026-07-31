Toàn cảnh: Họp báo sau trận đấu Việt Nam 0-0 Singapore
VOV.VN - Toàn cảnh buổi họp báo sau trận đấu Việt Nam 0-0 Singapore tại bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 31/7 tại sân Mỹ Đình.
Trên sân Mỹ Đình, Việt Nam đã 2 lần đưa bóng dội xà ngang sau các pha dứt điểm của Hoàng Đức và Tài Lộc. Các học trò của HLV Kim Sang Sik cũng tỏ ra kém duyên khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trước khung thành đối phương. Chung cuộc, Việt Nam chỉ có được 1 điểm trên sân nhà với kết quả hoà Singapore 0-0.
Cuộc họp báo bắt đầu với phần trả lời phỏng vấn của HLV Gavin Lee và cầu thủ Hariss Harun của Singapore
HLV Gavin Lee dành lời khen cho các học trò
Trận đấu có diễn ra đúng tính toán hay không và cảm xúc của tôi ra sao thì tôi không tiện nói ở đây. Tôi sẽ chỉ nói với các cầu thủ thôi. Nhưng tôi rất tự hào về các học trò, dù mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở trận này. Tôi nghĩ, các CĐV Singapore cũng có thể cảm thấy hài lòng khi cất công tới đây cổ vũ chúng tôi.
HLV Gavin Lee đánh giá trận đấu
Việt Nam là đối thủ rất mạnh và thực sự ở trận này họ đã tạo ra nhiều cơ hội. Hàng phòng ngự Singapore đã trải qua nhiều pha bóng kịch tính và cũng có những tình huống chúng tôi không thể hoàn toàn làm chủ tình hình nhưng các cầu thủ vẫn giữ được sự tập trung để ngăn chặn bàn thua. Tôi hài lòng khi các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp. Dù tôi muốn chiến thắng nhưng kết quả này là chấp nhận được.
Cầu thủ Hariss Harun chia sẻ về trận đấu
Chúng tôi đã giữ được sự tập trung xuyên suốt trận đấu và xử lý tốt các tình huống phát sinh. Sau trận này chúng tôi sẽ có 1 tuần để hồi phục. Singapore vẫn chưa giành vé đi tiếp và chúng tôi cũng còn nhiều điều phải suy nghĩ, dù kết quả hoà trước Việt Nam giúp toàn đội tự tin hơn. Chúng tôi sẽ cần tập trung cho trận đấu kế tiếp gặp Indonesia.
HLV Gavin Lee nói về hình ảnh bình thản trên băng ghế chỉ đạo trước khi kết thúc phần trả lời phỏng vấn
Cách đây 2 năm, Singapore từng thua Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup nhưng chúng tôi đã cố gắng tới cùng. Kinh nghiệm từ lần đó đã giúp chúng tôi bình tĩnh hơn khi gặp lại Việt Nam. Bản thân tôi cũng phải bình tĩnh vì tôi muốn làm gương cho các học trò. Nếu tôi muốn các cầu thủ bình tĩnh, thì tôi phải bình tĩnh trước.
HLV Kim Sang Sik bắt đầu phẩn trả lời phỏng vấn của Việt Nam bằng việc lý giải nguyên nhân thay Đình Bắc ngay từ hiệp 1
Với những gì chúng tôi đã chuẩn bị thì Đình Bắc cũng chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Tài Lộc sau khi vào sân đã thi đấu tốt và có tình huống sút bóng dội xà ngang. Sắp tới, chúng tôi vẫn còn 2 trận gặp Indonesia và Campuchia. Chúng tôi sẽ tính toán để sử dụng 2 cầu thủ này hiệu quả hơn.
HLV Kim Sang Sik nói về tâm lý của Đình Bắc
Tôi biết Đình Bắc sẽ cảm thấy tiếc nuối vì bị thay ra sớm. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng cần hy sinh về mục tiêu chung của toàn đội. Sau đây, tôi sẽ động viên để Đình Bắc chơi tốt hơn ở trận đấu tiếp theo.
HLV Kim Sang Sik chỉ ra vấn đề trong lối chơi
Trận hôm nay, chúng tôi chưa làm tốt các tình huống pressing tầm cao. Trong khi đó, Singapore đã thoát pressing hay. Sau khi thắng đậm Timor Leste, các cầu thủ rất hưng phấn nên có phần áp lực và vội vàng khi thực hiện các pha dứt điểm hôm nay.
HLV Kim Sang Sik nói về việc đưa Thành Long vào thay Quang Hải ở những phút bù giờ
Khi mọi người xem trận đấu có thể thấy nhiều tình huống tạt cánh đánh đầu và Xuân Son bị cô lập nhưng đó là vấn đề của bóng đá. Chúng tôi đưa Thành Long vào thay Quang Hải cũng vào hơi muộn nhưng đó không phải vấn đề lớn. Chúng tôi cần Quang Hải trên sân để ổn định khối đội hình và cậu ấy cũng là đội trưởng. Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích tình hình và có những tính toán cho 2 trận đấu tiếp theo.
HLV Kim Sang Sik chỉ ra điểm sáng của Việt Nam
Rất khó để chỉ ra điểm sáng ở trận này. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thể hiện khát khao chiến thắng, sự chăm chỉ và tinh thần quyết tâm. Chúng tôi cũng tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng để chơi tốt hơn trong những trận đấu kế tiếp.
HLV Kim Sang Sik tri ân khán giả và kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trước khi kết thúc buổi họp báo
Hôm nay trời mưa nhưng rất đông khán giả đã tới sân cổ vũ cho đội tuyển. Tôi rất tiếc khi đội tuyển không thể giành chiến thắng để tặng cho khán giả. Sáng sớm mai, chúng tôi sẽ lên đường sang Indonesia. Tôi mong rằng người hâm mộ sẽ luôn sát cánh cùng đội tuyển trong chặng đường sắp tới.
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