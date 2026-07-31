Toàn cảnh: Họp báo sau trận đấu Việt Nam 0-0 Singapore

22:45

HLV Gavin Lee nói về hình ảnh bình thản trên băng ghế chỉ đạo trước khi kết thúc phần trả lời phỏng vấn

Cách đây 2 năm, Singapore từng thua Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup nhưng chúng tôi đã cố gắng tới cùng. Kinh nghiệm từ lần đó đã giúp chúng tôi bình tĩnh hơn khi gặp lại Việt Nam. Bản thân tôi cũng phải bình tĩnh vì tôi muốn làm gương cho các học trò. Nếu tôi muốn các cầu thủ bình tĩnh, thì tôi phải bình tĩnh trước.