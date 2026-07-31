Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste với tỷ số 3-0 dù đã có những thời điểm gặp bế tắc.

Đây là trận đấu Indonesia sử dụng nhiều cầu thủ dự bị và đã chơi bế tắc. Ngay cả khi Timor Leste phải thi đấu thiếu người sau thẻ đỏ của Fowler, Indonesia cũng không thể ghi bàn với đội hình xuất phát.

Sang hiệp 2, HLV Herdman tung dần các trụ cột vào sân và cuối cùng Indonesia cũng ghi bàn. Phút 73, sau pha phối hợp nhịp nhàng với 3 nhịp chạm, Indonesia đã có bàn mở tỷ số sau cú dứt điểm tinh tế của Pattynama.

Ảnh: PSSI.

Đến phút 78, Indonesia được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Thom Haye thực hiện cú sút chuẩn mực, đưa trái bóng vào góc cao khung thành Timor Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia.

Trước khi trận đấu kết thúc, Indonesia thực hiện pha tấn công đơn giản, bóng được chuyền xuyên tuyến lên cánh trái cho Oratmangoen để cầu thủ này căng ngang vào trong, tạo cơ hội cho Baker đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0.

Thắng lợi này giúp Indonesia có 6 điểm sau 2 trận cùng hiệu số +7.