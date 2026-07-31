Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste
Thứ Sáu, 18:52, 31/07/2026
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste với tỷ số 3-0 dù đã có những thời điểm gặp bế tắc.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste với tỷ số 3-0 dù đã có những thời điểm gặp bế tắc.
Đây là trận đấu Indonesia sử dụng nhiều cầu thủ dự bị và đã chơi bế tắc. Ngay cả khi Timor Leste phải thi đấu thiếu người sau thẻ đỏ của Fowler, Indonesia cũng không thể ghi bàn với đội hình xuất phát.
Sang hiệp 2, HLV Herdman tung dần các trụ cột vào sân và cuối cùng Indonesia cũng ghi bàn. Phút 73, sau pha phối hợp nhịp nhàng với 3 nhịp chạm, Indonesia đã có bàn mở tỷ số sau cú dứt điểm tinh tế của Pattynama.
Đến phút 78, Indonesia được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Thom Haye thực hiện cú sút chuẩn mực, đưa trái bóng vào góc cao khung thành Timor Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia.
Trước khi trận đấu kết thúc, Indonesia thực hiện pha tấn công đơn giản, bóng được chuyền xuyên tuyến lên cánh trái cho Oratmangoen để cầu thủ này căng ngang vào trong, tạo cơ hội cho Baker đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0.
Thắng lợi này giúp Indonesia có 6 điểm sau 2 trận cùng hiệu số +7.
VOV.VN - TRỰC TIẾP Việt Nam vs Singapore bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
18:02
Hiệp 2 bắt đầu!!!
18:09
52' Thế trận đầu hiệp 2 vẫn chưa có gì khác biệt. Indonesia vẫn chưa thể có được bàn mở tỷ số.
18:12
55' Zion Cruz bứt tốc và căng ngang để Tristan Arrarte băng lên dứt điểm về khung thành Indonesia, bóng đi vọt xà ngang.
18:19
62' Timor Leste vẫn đang thi đấu rất tự tin, sẵn sàng cho những pha phản công nhanh khi Indonesia dâng cao đội hình để tìm bàn thắng.
18:19
18:25
68' Thom Haye tạt bóng để Baker bay người đánh đầu đưa bóng đi chệch rất xa khung thành của Timor Leste.
18:32
73' VÀO OOOO!!! Sau pha phối hợp nhịp nhàng với 3 nhịp chạm, Indonesia đã có bàn mở tỷ số sau cú dứt điểm tinh tế của Pattynama.
18:36
78' VÀO OOO!!! Indonesia được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Thom Haye thực hiện cú sút chuẩn mực, đưa trái bóng vào góc cao khung thành Timor Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia.
18:39
81' VÀO OOO!!! Indonesia thực hiện pha tấn công đơn giản, bóng được chuyền xuyên tuyến lên cánh trái cho Oratmangoen để cầu thủ này căng ngang vào trong, tạo cơ hội cho Baker đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0.
18:41
18:46
88' Indonesia phối hợp khá hay nhưng đến cú sút cuối cùng, Egy Maulana lại dứt điểm trúng người Baker.
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