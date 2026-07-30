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Nhà vô địch ASEAN Cup lên bàn mổ, HLV Kim Sang Sik mất tiền đạo chất lượng

Thứ Năm, 16:08, 30/07/2026
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VOV.VN - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài hạn và không thể cùng U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 20.

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Tiền đạo Bùi Vĩ Hào. (Ảnh: VFF)

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào vừa trải qua ca phẫu thuật dây chằng đầu gối trái và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Như vậy, chân sút 23 tuổi không thể cùng U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 năm qua, Bùi Vĩ Hào dính chấn thương nặng. Trước đó, Bùi Vĩ Hào từng bị gãy 1/3 dưới xương mác kèm đứt dây chằng cổ chân phải hồi năm 2025 và phải nghỉ thi đấu 9 tháng.

Chấn thương đã liên tiếp khiến Bùi Vĩ Hào bỏ lỡ cơ hội cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Trong khi đó, CLB TP.HCM đã xuống hạng ở mùa giải V-League 2024/2026 khi thiếu vắng Bùi Vĩ Hào.

Bùi Vĩ Hào là thành viên ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và từng được xem là một trong những chân sút triển vọng nhất của lứa U23 Việt Nam hiện tại.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik cũng sẽ thiếu vắng 2 lựa chọn chất lượng khi U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 20 là tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Giống như Bùi Vĩ Hào, bộ đôi tiền vệ này đều đang dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Hoàng Long/VOV.VN
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