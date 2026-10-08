Hà Nội FC bất ngờ lên tiếng về chấn thương của Đỗ Hoàng Hên

Sáng 8/10, trang mạng xã hội của Hà Nội FC đăng tải thông báo về tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên. Theo đó, tiền vệ này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Đỗ Hoàng Hên dính chấn thương trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Pakistan 4-2 tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

"Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã được đội ngũ y tế kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương. Hoàng Hên được xác định cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Chúc Hoàng Hên kiên trì và sớm trở lại sân cỏ" - Hà Nội FC cho hay.

Nếu như Đỗ Hoàng Hên cần 3 tháng để điều trị chấn thương, tiền vệ này có thể sẽ không kịp cùng ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2027. Đây sẽ là tổn thất lớn với hàng công ĐT Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ bị treo giò 2 trận đầu tiên ở vòng bảng vì tấm thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026.

Đỗ Hoàng Hên thi đấu trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Pakistan 4-2 ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đức Cường)

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vào ngày 21/12/2026 sau đó lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 1/1/2027. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá giao hữu với ĐT Qatar vào ngày 5/1/2027.

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Asian Cup 2027 với trận gặp ĐT UAE vào ngày 10/1/2027, sau đó chạm trán ĐT Hàn Quốc vào ngày 15/1/2027 và ĐT Yemen vào ngày 20/1/2027.

Đáng chú ý, thông tin về tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên được Hà Nội FC đưa ra sau khi trang chủ VFF cập nhật tình trạng chấn thương của các tuyển thủ Việt Nam vào tối 7/10.

Theo bài đăng trên trang chủ VFF, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, bài đăng của VFF cũng cho biết Đỗ Hoàng Hên đã có tổn thương đầu gối từ trước nên thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài hơn.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.