English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội bóng Italia thắng 9-1, lập kỷ lục không tưởng ở Cúp C1 châu Âu

Thứ Năm, 06:12, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội bóng Italia - Como giành chiến thắng đậm 9-1 ngay trên sân của CLB Lens (Pháp) và thiết lập hàng loạt kỷ lục khó tin ở Cúp C1 châu Âu.

Como dưới sự dẫn dắt của HLV Fabregas tiếp tục tạo nên dấu ấn lớn trong lần đầu tiên tham dự Cúp C1 châu Âu. Không lâu sau khi đánh bại MU 4-1, đại diện Serie A còn tạo nên một trận đấu còn xuất sắc hơn rất nhiều khi vượt qua Lens ngay trên sân khách với tỷ số không tưởng 9-1. 

Doi bong italia thang 9-1, lap ky luc khong tuong o cup c1 chau Au hinh anh 1
Como giành chiến thắng lịch sử ở Cúp C1 châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Ngay trong hiệp 1, Douvikas đã lập cú đúp và Nico Paz ghi bàn còn lại để giúp Como dẫn 3-0. Mọi chuyện diễn ra còn khó tin hơn trong hiệp 2 khi Como ghi 4 bàn chỉ trong 20 phút từ 47 đến 67 để dẫn trước 7-0. Douvikas hoàn tất cú hat-trick và Da Cunha, Kempf, Liberali cũng ghi tên mình lên bảng điện tử. 

Lens gỡ lại chút danh dự với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-7 nhưng Baturina và Papaccioli đã có thêm những pha lập công để ấn định chiến thắng lịch sử cho Como. 

Với 9 điểm sau 4 vòng cùng hiệu số +13, Como thậm chí đang xếp trên hàng loạt ông lớn như Barca, Man City, Liverpool, Bayern, Inter, MU trên bảng xép hạng Cúp C1 châu Âu năm nay. 

Chiến thắng 9-1 của Como trước Lens là kết quả đậm nhất trong lịch sử Cúp C1 châu Âu kể từ mùa giải 1992/1993. Con số này vượt qua chiến thắng 9-2 của Bayern trước Dynamo Zagreb (mùa 2024/2025), cũng như 2 trận thắng với tỷ số 8-0: trận Liverpool thắng đậm Besiktas ở mùa 2007/2008 và trận Real Madrid thắng Malmo ở mùa 2015/2016.

Como cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi được 9 bàn thắng trên sân khách trong một trận đấu ở đấu trường Cúp C1 châu Âu.

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Arsenal áp sát Real và PSG
Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Arsenal áp sát Real và PSG

VOV.VN - Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Arsenal áp sát Real Madrid và PSG sau chiến thắng ở loạt trận diễn ra rạng sáng 5/11.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Arsenal áp sát Real và PSG

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Arsenal áp sát Real và PSG

VOV.VN - Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Arsenal áp sát Real Madrid và PSG sau chiến thắng ở loạt trận diễn ra rạng sáng 5/11.

Kết quả bóng đá 5/11: Man City thắng nhọc, Liverpool thua sốc ở Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá 5/11: Man City thắng nhọc, Liverpool thua sốc ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/11: Man City thắng nhọc Leipzig trong khi Liverpool thua sốc Fenerbahce 2-3 ở Cúp C1 châu Âu.

Kết quả bóng đá 5/11: Man City thắng nhọc, Liverpool thua sốc ở Cúp C1 châu Âu

Kết quả bóng đá 5/11: Man City thắng nhọc, Liverpool thua sốc ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/11: Man City thắng nhọc Leipzig trong khi Liverpool thua sốc Fenerbahce 2-3 ở Cúp C1 châu Âu.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 5/11: Arsenal thắng vất vả tại CH Séc
Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 5/11: Arsenal thắng vất vả tại CH Séc

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 5/11: Arsenal thắng vất vả tại CH Séc khi vượt qua chủ nhà Slavia Praha với tỷ số 2-1.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 5/11: Arsenal thắng vất vả tại CH Séc

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 5/11: Arsenal thắng vất vả tại CH Séc

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 5/11: Arsenal thắng vất vả tại CH Séc khi vượt qua chủ nhà Slavia Praha với tỷ số 2-1.

MU trả giá cực đắt sau trận thắng cảm xúc trước AS Roma ở Cúp C1 châu Âu
MU trả giá cực đắt sau trận thắng cảm xúc trước AS Roma ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - MU chịu tổn thất lớn về lực lượng sau trận thắng ngược dòng cảm xúc trước AS Roma ở lượt trận 4 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra rạng sáng 4/11 trên sân vận động Old Trafford.

MU trả giá cực đắt sau trận thắng cảm xúc trước AS Roma ở Cúp C1 châu Âu

MU trả giá cực đắt sau trận thắng cảm xúc trước AS Roma ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - MU chịu tổn thất lớn về lực lượng sau trận thắng ngược dòng cảm xúc trước AS Roma ở lượt trận 4 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra rạng sáng 4/11 trên sân vận động Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Slavia vs Arsenal Cúp C1 châu Âu
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Slavia vs Arsenal Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Slavia vs Arsenal thuộc khuôn khổ lượt trận 4 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra lúc 03h00 ngày 5/11.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Slavia vs Arsenal Cúp C1 châu Âu

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Slavia vs Arsenal Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Slavia vs Arsenal thuộc khuôn khổ lượt trận 4 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra lúc 03h00 ngày 5/11.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế