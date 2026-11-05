Đội bóng Italia thắng 9-1, lập kỷ lục không tưởng ở Cúp C1 châu Âu

Como dưới sự dẫn dắt của HLV Fabregas tiếp tục tạo nên dấu ấn lớn trong lần đầu tiên tham dự Cúp C1 châu Âu. Không lâu sau khi đánh bại MU 4-1, đại diện Serie A còn tạo nên một trận đấu còn xuất sắc hơn rất nhiều khi vượt qua Lens ngay trên sân khách với tỷ số không tưởng 9-1.

Como giành chiến thắng lịch sử ở Cúp C1 châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Ngay trong hiệp 1, Douvikas đã lập cú đúp và Nico Paz ghi bàn còn lại để giúp Como dẫn 3-0. Mọi chuyện diễn ra còn khó tin hơn trong hiệp 2 khi Como ghi 4 bàn chỉ trong 20 phút từ 47 đến 67 để dẫn trước 7-0. Douvikas hoàn tất cú hat-trick và Da Cunha, Kempf, Liberali cũng ghi tên mình lên bảng điện tử.

Lens gỡ lại chút danh dự với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-7 nhưng Baturina và Papaccioli đã có thêm những pha lập công để ấn định chiến thắng lịch sử cho Como.

Với 9 điểm sau 4 vòng cùng hiệu số +13, Como thậm chí đang xếp trên hàng loạt ông lớn như Barca, Man City, Liverpool, Bayern, Inter, MU trên bảng xép hạng Cúp C1 châu Âu năm nay.

Chiến thắng 9-1 của Como trước Lens là kết quả đậm nhất trong lịch sử Cúp C1 châu Âu kể từ mùa giải 1992/1993. Con số này vượt qua chiến thắng 9-2 của Bayern trước Dynamo Zagreb (mùa 2024/2025), cũng như 2 trận thắng với tỷ số 8-0: trận Liverpool thắng đậm Besiktas ở mùa 2007/2008 và trận Real Madrid thắng Malmo ở mùa 2015/2016.

Como cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi được 9 bàn thắng trên sân khách trong một trận đấu ở đấu trường Cúp C1 châu Âu.