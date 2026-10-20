Đội dẫn đầu V-League gặp khó về lực lượng trước trận tâm điểm vòng 5

Vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra từ ngày 22 đến 25/10. Trận cầu tâm điểm sẽ là màn đọ sức giữa Ninh Bình và CLB CA TP.HCM trên sân Ninh Bình. Đây là màn tái hiện trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải trước.

Ảnh: VPF.

CLB Ninh Bình bước vào trận đấu với tư cách đội đầu bảng khi đã có 10 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM cũng đã vươn lên xếp thứ năm sau chiến thắng trước Thể Công Viettel.

Ở trận này, dù có lợi thế sân nhà nhưng Ninh Bình sẽ không có được lực lượng mạnh nhất. Trung vệ Lucas Turci bị thẻ đỏ trực tiếp ở vòng trước và phải nghỉ thi đấu 2 trận. Ngoài ra, một số trụ cột của Ninh Bình cũng đang gặp vấn đề về thể lực và khả năng ra sân đá chính hay thi đấu trọn vẹn 90 phút vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong khi đó, CLB CA TP.HCM cũng sẽ chịu tổn thất khi tiền vệ Nguyễn Đức Phú sẽ phải vắng mặt vì án cấm thi đấu sau khi đã nhận thẻ đỏ ở vòng 4.

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Tại chung kết Cúp Quốc gia mùa giải trước, CLB CA TP.HCM dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 và lên ngôi vô địch.

Trận đấu Ninh Bình vs CLB Công an TP.HCM ở vòng 5 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 25/10.