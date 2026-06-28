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Đội đồng chủ nhà World Cup 2026 mất lợi thế sân nhà

Chủ Nhật, 08:36, 28/06/2026
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VOV.VN - Đội đồng chủ nhà World Cup 2026 - Canada sẽ không còn lợi thế sân nhà đúng nghĩa ở phần còn lại của giải đấu năm nay.

World Cup 2026 diễn ra tại 3 nước Mỹ, Mexico và Canada từ 11/6 đến 19/7. Theo cách phân chia của BTC, các đội chủ nhà sẽ được đá trên đúng sân nhà của mình ở hầu hết các trận đấu.

Doi dong chu nha world cup 2026 mat loi the san nha hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Tuy nhiên, từ vòng tứ kết trở đi, tất cả các trận đều được tổ chức ở Mỹ nên nếu Canada và Mexico vào đến vòng đấu này, họ cũng không còn lợi thế sân nhà đúng nghĩa. 

Dù vậy, Canada thậm chí còn mất lợi thế được đá sân nhà ngay từ vòng 32 đội. Lý do là bởi đội bóng này chỉ kết thúc vòng bảng với ngôi nhì bảng B và theo phân nhánh, đội nhì bảng B sẽ đá vòng 32 đội tại Mỹ. Ngay cả khi thắng trận vòng 32 đội, Canada cũng sẽ phải thi đấu tiếp vòng 16 đội ở Mỹ chứ không được trở về Canada. 

Sân đấu BC Place ở Vancouver (Canada) đã được chỉ định tổ chức các trận vòng 32 đội và vòng 16 đội thuộc nhánh của đội bóng nhất bảng B - ĐT Thụy Sĩ. 

Theo lịch, trận đấu vòng 32 đội của Canada sẽ là màn so tài với Nam Phi. Trận đấu này diễn ra lúc 2h rạng sáng 29/6 (giờ Việt Nam) trên sân SoFi ở Los Angeles, Mỹ. Nếu thắng, Canada sẽ tranh tài vòng tứ kết trên sân NRG ở Houston, Mỹ vào ngày 5/7 (giờ Việt Nam). 

Trái ngược với Canada, đội đồng chủ nhà còn lại là Mexico sau khi nhất bảng A sẽ được thi đấu vòng 32 đội trên sân Azteca ở Mexico City để gặp Ecuador ngày 1/7 (giờ Việt Nam), Nếu thắng, họ sẽ tiếp tục được tranh tài tại Azteca ở vòng 16 đội vào ngày 6/7 (giờ Việt Nam). 

Trần Tiến/VOV.VN
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