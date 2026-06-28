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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Ba đội tại bảng L giành vé đi tiếp

Chủ Nhật, 06:30, 28/06/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật mới nhất sau các trận đấu ở lượt cuối bảng L diễn ra vào rạng sáng ngày 28/6.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất nhận được sự chú ý khi xác định thêm 3 đội giành quyền đi tiếp sau lượt trận cuối ở bảng L. ĐT Anh dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước ĐT Panama.

bang xep hang world cup 2026 moi nhat ba doi tai bang l gianh ve di tiep hinh anh 1
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất.

Kết quả này giúp ĐT Anh vào vòng loại trực tiếp với vị trí nhất bảng L. Tại vòng 32 đội, ĐT Anh sẽ gặp đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất thuộc một trong các bảng E, H, I, J, K.

Trong trận đấu còn lại, ĐT Croatia giành chiến thắng 2-1 trước ĐT Ghana, qua đó giành vị trí nhì bảng L. Tại vòng sau, ĐT Croatia sẽ gặp đội nhì bảng K, nhiều khả năng là một trong hai đội Colombia hoặc Bồ Đào Nha.

ĐT Ghana dù để thua nhưng vẫn đi tiếp nhờ nằm trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Tại vòng 32 đội, ĐT Ghana sẽ gặp đội nhất bảng K là Colombia hoặc Bồ Đào Nha.

Trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, hai đội tuyển Hàn Quốc và Iran phải chờ những trận đấu ở bảng J và K để xác định suất vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

bang xep hang world cup 2026 moi nhat ba doi tai bang l gianh ve di tiep hinh anh 2
Bảng xếp hạng World Cup 2026 với các đội đứng thứ ba vòng bảng.
PV/VOV.VN
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