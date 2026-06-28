Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6: Algeria hòa Áo theo kịch bản khó tin

11:05

Đội tuyển Áo và đội tuyển Algeria đã chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 sau trận hòa kịch tính với tỷ số 3-3 tại lượt trận cuối bảng J. Kết quả này đồng thời trực tiếp loại đại diện châu Á là Iran ra khỏi top các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Cục diện bảng J buộc cả hai đội nhập cuộc với sự thận trọng lớn do một kết quả hòa là đủ để cả hai cùng đi tiếp. Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Algeria ở phút 28 đã phá vỡ thế cân bằng. Tiền đạo Marko Arnautovic tận dụng triệt để cơ hội, phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế để mở tỷ số cho tuyển Áo. Bàn thua khiến Algeria đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực hãm thành nguy hiểm, Rafik Belghali thực hiện pha solo lắt léo qua hàng thủ Áo và tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, quân bình tỷ số 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Phút 55, đón đường chuyền thuận lợi từ Konrad Laimer, Marcel Sabitzer tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện châu Âu. Không chấp nhận thất bại, Algeria liên tục ép sân. Phút 60, Houssem Aouar kiến tạo thuận lợi từ cánh trái để ngôi sao Riyad Mahrez dứt điểm cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Đến phút 73, khi cục diện hòa 2-2 bảo đảm tấm vé đi tiếp cho cả hai, hai đội chủ động giảm tốc độ trận đấu và liên tục chuyền bóng an toàn bên phần sân nhà. Dẫu vậy, sự kịch tính lại bùng nổ ở những phút bù giờ. Phút 90+3, từ một tình huống phối hợp tăng tốc bất ngờ, Riyad Mahrez hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-2 cho đại diện châu Phi.

Các cặp đấu ở vòng 32 đội.

Những tưởng tuyển Áo sẽ phải nhận thất bại thì vào phút 90+6, Sasa Kalajdzic tỏa sáng đúng lúc với pha đánh đầu hiểm hóc, ấn định kết quả hòa 3-3 chung cuộc. Trận hòa nghẹt thở này giúp cả Algeria và Áo hoàn thành mục tiêu ghi danh vào vòng 32 đội mạnh nhất giải đấu năm nay.