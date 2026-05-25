Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026: Sự trở lại của Hoàng Hên

Thứ Hai, 15:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026, Hoàng Hên có trận đấu ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Hà Nội FC đánh bại Nam Định 2-1.

Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn chứng kiến sự thăng hoa của Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ nhập tịch này có trận đấu ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Hà Nội FC đánh bại Nam Định 2-1. 

Sau 4 vòng đấu không thể ghi bàn hoặc phải vắng mặt, Đỗ Hoàng Hên dã trở thành niềm cảm hứng giúp Hà Nội FC tạm thời vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng sau vòng 24. 

Ảnh: Hoài Thương. 

Ngoài Hoàng Hên, Hà Nội FC còn đóng góp một nhân tố khác ở vòng đấu này là tiền đạo Daniel Passira. Cầu thủ này kiếm về quả phạt đền để Hoàng Hên ghi bàn và cũng là nhân tố đánh đầu tạo nên bàn thắng quyết định chiến thắng cho đội bóng Thủ đô. 

Bên cạnh bộ đôi của Hà Nội FC, dội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam còn có 9 gương mặt khác. 

Trong khung gỗ là thủ thành Cao Văn Bình (SLNA). Thủ môn này có tình huống cản phá phạt đền quan trọng, giúp SLNA giành chiến thắng trên sân của CLB TP.HCM. 

Hàng thủ 3 người gồm có: Đỗ Phi Long (Đà Nẵng), Justin Garcia (SLNA) và Trần Đình Trọng (CLB CAHN). Bộ ba này có vòng đấu tập trung, đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ của CLB chủ quản để mang về những kết quả khả quan. 

Phía trên là các gương mặt Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel), Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa) và Alastair Reynolds (PVF-CAND). Nếu như Tuấn Tài và Văn Tùng có những đường kiến tạo thì Reynolds đã ghi bàn mang về trận hòa quan trọng cho PVF-CAND. 

Trên hàng tấn công, Milan Makaric (Đà Nẵng) và Lee Williams (CLB CA TP.HCM) có vòng đấu ấn tượng. Williams không chỉ ghi bàn mà còn khuấy đảo hàng thủ Ninh Bình trong khi Milan Makaric ghi được cú đúp ở chiến thắng trước Hải Phòng FC. 

Trần Tiến/VOV.VN
