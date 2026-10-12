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Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027: Dấu ấn HAGL, điểm nhấn ghế dự bị

Thứ Hai, 15:00, 12/10/2026
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VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027 chứng kiến dấu ấn của HAGL và điểm nhấn từ các nhân tố vào sân từ ghế dự bị.

Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn có sự góp mặt của 2 nhân tố đến từ HAGL cùng một số cầu thủ tỏa sáng sau khi được vào sân từ ghế dự bị. 

Doi hinh tieu bieu vong 3 v-league 2026 2027 dau an hagl, diem nhan ghe du bi hinh anh 1
Ảnh: VPF.

Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình có trận đấu tốt với ít nhất 2 pha cản phá, giúp SLNA có được trận hòa 1-1 với đối thủ mạnh là CLB CA TP.HCM.

Hàng hậu vệ ba người gồm có Bùi Hoàng Việt Anh (CLB CAHN), Trịnh Văn Lợi (Thanh Hóa) và Robson Alves (HAGL). Trong khi Robson ghi bàn giúp đội bóng phố Núi giành chiến thắng thì Việt Anh và Văn Lợi có vòng thi đấu tốt trong vai trò phòng ngự, giúp đội bóng chủ quản giành trọn vẹn ba điểm. 

Doi hinh tieu bieu vong 3 v-league 2026 2027 dau an hagl, diem nhan ghe du bi hinh anh 2
Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn. 

Hai hành lang biên được trấn giữ bởi các cầu thủ nước ngoài là Luann Augusto (HAGL) và Matheus Martins (Thanh Hóa). Luann ghi 1 bàn, đồng thời khuấy đảo hàng thủ Đà Nẵng trong khi Matheus Martins có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo trong trận Thanh Hóa thắng Hải Phòng FC 2-1. 

Các vị trí tiền vệ trung tâm thuộc về Lê Phạm Thành Long (CLB CAHN), Luiz Antonio (Hà Tĩnh) và Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình). Các gương mặt này đều có được một bàn thắng ở vòng 3. Đặc biệt, Hoàng Đức chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng đã tạo nên sự khác biệt lớn trong lối chơi của Ninh Bình. 

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Vị trí hộ công thuộc về nhân tố khác cũng vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 là Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC). Cầu thủ sinh năm 2000 có một kiến tạo giúp đội bóng Thủ đô giành thắng lợi 1-0 trước Bắc Ninh. 

Trên hàng tiền đạo, Daniel Passira xứng đáng được vinh danh với cú đúp giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-1 ngay tại sân Hàng Đẫy trước Thể Công Viettel. 

Trần Tiến/VOV.VN
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