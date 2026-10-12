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CLB nữ TP.HCM không thi đấu vẫn có cơ hội vô địch sớm giải nữ VĐQG 2026

Thứ Hai, 10:46, 12/10/2026
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VOV.VN - CLB nữ TP.HCM dù không thi đấu ở vòng 12 nhưng vẫn có cơ hội vô địch sớm tại giải nữ VĐQG 2026.

Vòng 12 giải nữ VĐQG 2026 được chú ý với màn so tài tâm điểm giữa Thái Nguyên và Hà Nội I, trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch. Thái Nguyên buộc phải giành chiến thắng để duy trì thế bám đuổi trong cuộc đua vô địch với TP.HCM I.

clb nu tp.hcm khong thi dau van co co hoi vo dich som giai nu vDqg 2026 hinh anh 1
Bảng xếp hạng giải nữ VĐQG 2026 trước vòng 12.

Nếu giành chiến thắng, Thái Nguyên sẽ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng TP.HCM I xuống còn 4 điểm, trong khi giải đấu còn hai vòng. Ngay cả khi hoà, Thái Nguyên vẫn còn cơ hội vô địch dù rất mong manh.

Trong trường hợp Hà Nội I giành chiến thắng, TP.HCM I sẽ hơn Thái Nguyên 7 điểm trong khi giải đấu chỉ còn hai vòng. Điều này đồng nghĩa với việc TP.HCM I sẽ chắc chắn lên ngôi vô địch sớm hai vòng đấu.

Dù vậy, nhiều người hâm mộ kỳ vọng TP.HCM I chưa lên ngôi vô địch sớm bởi ngay ở vòng đấu sau, cô trò HLV Kim Chi sẽ gặp Thái Nguyên. Nếu ngôi vô địch chưa được sớm định đoạt, màn so tài giữa TP.HCM I và Thái Nguyên ở vòng 13 được đánh giá sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn.

TP.HCM I đang có lợi thế trước trận đối đầu trực tiếp với Thái Nguyên ở vòng sau khi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đồng thời, TP.HCM I cũng có lợi thế sân nhà trong khi Thái Nguyên phải di chuyển tới sân khách sau trận đấu được dự đoán rất khó khăn với Hà Nội I.

TP.HCM I đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch giải nữ VĐQG lần thứ 15 trong lịch sử, cũng là lần thứ 8 liên tiếp kể từ năm 2019. Trong khi đó, Thái Nguyên đang có cơ hội một lần nữa giành huy chương sau khi từng giành HCĐ vào năm 2024.

Như Đạt/VOV.VN
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