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Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

Thứ Hai, 14:00, 12/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3 được chú ý khi các đội bóng dẫn đầu có cơ hội tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3 được người hâm mộ quan tâm khi có những trận đấu được đánh giá rất quyết liệt. Gặp CAND, Hưng Yên được dự đoán sẽ có trận đấu rất khó khăn để giành 3 điểm, qua đó tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

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Hưng Yên đang có phong độ ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa (Ảnh: VPF)

Đội nhì bảng Thái Nguyên lại có cơ hội giành chiến thắng cao hơn khi tiếp đón Huế trên sân nhà. Trong khi Thái Nguyên đã có hai chiến thắng liên tiếp thì Huế mới có một trận hoà. Với điểm tựa sân nhà, Thái Nguyên hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng trong màn so tài sắp tới để cạnh tranh vị trí đầu bảng với Hưng Yên.

Hai đội bóng đang ở nhóm cuối là Cần Thơ và Phú Thọ sẽ gặp nhau ở vòng 3. Cả hai đội đều muốn giành chiến thắng để cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng khi mới có được 1 trận hoà, thậm chí Phú Thọ vừa trải qua trận thua đầy thất vọng với tỉ số 1-8 khi gặp Hưng Yên ở vòng đấu trước.

Tại vòng đấu này, trận derby TP Hồ Chí Minh cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cả hai đội đều có phong độ ổn trong giai đoạn đầu mùa nên màn chạm trán này được dự đoán sẽ mang đến một trận đấu kịch tính.

Lịch thi đấu vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia 2026/27:

16/10 17h00 Sài Gòn - Quy Nhơn United

17/10 15h30 Lâm Đồng - ĐH Văn Hiến

17/10 17h00 Cần Thơ - Phú Thọ

17/10 18h00 CAND - Hưng Yên

18/10 15h30 Long An - Khánh Hòa

18/10 17h00 Hồ Chí Minh City - TP. Hồ Chí Minh

18/10 18h00 Thái Nguyên - Huế

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PV/VOV.VN
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