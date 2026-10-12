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Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4: Tâm điểm derby Thủ đô

Thứ Hai, 12:00, 12/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4 nhận được sự chú ý với trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng Thủ đô.

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4 được người hâm mộ quan tâm với trận derby giữa hai đội bóng Thủ đô là CAHN và Hà Nội FC. Dù đặt trong bối cảnh nào, màn so tài giữa hai đội vẫn được đánh giá đầy kịch tính và hấp dẫn.

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Hà Nội FC vừa có chiến thắng để lấy lại tinh thần trước màn so tài với đội đầu bảng CAHN (Ảnh: Như Đạt)

CAHN đang thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích toàn thắng kể từ đầu mùa, đồng thời vừa có chiến thắng ngay trên sân khách tại cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên nhiều đấu trường khiến CAHN gặp nỗi lo về việc đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ, khi giữa tuần có trận đấu nhọc nhằn với Kashima Antlers tại cúp C1 châu Á.

Trong khi đó sau chuỗi trận thua đáng thất vọng, Hà Nội FC vừa có chiến thắng để lấy lại tinh thần khi gặp Bắc Ninh. Dù lực lượng không còn được đánh giá cao như những mùa trước, Hà Nội FC với phong cách thi đấu được định hình qua nhiều năm vẫn là đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng nào tại V-League.

Thành tích đối đầu giữa hai đội tại V-League khá cân bằng khi xét trong ba mùa gần nhất. Hà Nội FC thắng 3 trận còn CAHN thắng 2 lần, màn so tài còn lại kết thúc với tỉ số hoà. Trong lần gần nhất hai đội gặp nhau, Hà Nội FC giành chiến thắng với tỉ số sít sao 2-1.

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và SLNA cũng thu hút sự quan tâm khi cả hai đội đều đang có phong độ ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa. Đồng Nai cũng có cơ hội giành được điểm số đầu tiên khi gặp Bắc Ninh, đội bóng cũng mới lên hạng tại V-League mùa này.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026/27:

17/10 17h00 Thanh Hóa - Nam Định

17/10 18h00 Đà Nẵng - Hải Phòng

17/10 18h00 Hà Tĩnh - SLNA

18/10 18h00 Ninh Bình - HAGL

18/10 18h00 Bắc Ninh - Đồng Nai

18/10 19h15 CAHN - Hà Nội FC

19/10 18h00 CA TP.HCM - Thể Công Viettel

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